Lörrach Maskierter Unbekannter mit Messer überfällt Tankstelle in Lörrach

Ein komplett maskierter Mann betrat die Tankstelle und bedrohte den Angestellten mit einem Messer und erbeutete Zigaretten und Bargeld. Die Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Zeugen gesucht

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht zum Donnerstag. Kurz vor Mitternacht betrat eine männliche Person das Gelände einer Tankstelle in der Brombacher Straße in Lörrach.Der komplett maskierte Täter ging auf den vor dem Verkaufsraum stehenden Angestellten zu und drängte diesen unter Vorhalt eines Messers in den Raum zurück. Dort fordert er die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten.Nachdem dem Unbekannten ein geringer Bargeldbetrag und Zigaretten ausgehändigt wurden, verstaute er sein Raubgut in einer weißen Plastiktüte und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief negativ. Der Täter war ca. 175- 180 cm groß, ca. 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, dunkler Hose und schwarzer Basecap. Er trug besonders auffällige schwarze Schuhe mit weißen Schnürsenkeln und weißer Sohle.Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07621 / 176-0 oder 07761 934-500 zu melden.