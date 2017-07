Lörrach Markus-Pflüger-Heim: Dezentralisierung schreitet voran

Nach einem Millionen-Überschuss 2016 erwartet der Eigenbetrieb Heime für 2017 erstmals seit neun Jahren ein negatives Betriebsergebnis. Grund ist das Markus-Pflüger-Heim, dessen Dezentralisierung voranschreitet

Lörrach (gra) Nach einem Millionen-Überschuss 2016 erwartet der Eigenbetrieb Heime für 2017 erstmals seit neun Jahren ein negatives Betriebsergebnis. Grund ist das Markus-Pflüger-Heim (MPH), dessen Dezentralisierung voranschreitet: mit der Vergabe der Architektenleistungen für den Pflegeheim-Neubau in Schliengen, dem Kauf eines Hauses in Schopfheim für zwei Außenwohngruppen und einem zu gründenden Integrationsunternehmen, das psychisch Kranken Arbeit bieten soll.

Das Geschäftsjahr 2016 sei erfolgreich verlaufen, der wirtschaftliche Stabilisierungskurs erfolgreich fortgeführt worden und die Finanzlage stabil, sagte Betriebsleiter Reinhard Heichel im Betriebsausschuss des Kreistags. Das MPH schrieb aber nur dank des Verkaufs eines Grundstückes mit einem Erlös von knapp 700 000 Euro schwarze Zahlen. Ohne diesen Einmaleffekt hätte ein Verlust von knapp 48 000 Euro resultiert, das Gesamtergebnis sich auf 416 000 Euro verringert. Zufrieden zeigte sich Heichel mit der Auslastung. Im MPH ist diese im Zuge der Dezentralisierung – 30 Bewohner zogen nach Rheinfelden – auf 87 Prozent gesunken; das Pflegeheim Markgräflerland dagegen kam auf knapp 94 und das Pflegeheim Schloss Rheinweiler auf 97,5 Prozent. Der Ausschuss empfahl dem Kreistag einstimmig, den Jahresabschluss festzustellen, den Prüfbericht der Kommunalaufsicht zur Kenntnis zu nehmen und die Betriebsleitung zu entlasten.

Weniger gut sind die Prognosen für 2017. Danach wird das Ziel des Wirtschaftsplanes nicht erreicht und erstmals seit 2008 ein Verlust erwirtschaftet, knapp 700 000 Euro. Die Ursachen hierfür lägen beim MPH, erläuterte Heichel. Der Controlling-Bericht geht dort von einem Minus von 766 000 Euro aus. Nach dem Umwandeln von Plätzen der Pflege in Eingliederungshilfe kam es Anfang des Jahres zu massiven Belegungsproblemen. Greifen die vereinbarten Maßnahmen, lasse sich das Defizit eventuell auf 300 000 bis 400 000 Euro begrenzen, hofft Heichel. Im Pflegeheim Markgräflerland sank die Auslastung auf 91 Prozent, stieg aber zwischenzeitlich wieder. Freie Plätze sollen verstärkt genutzt werden, um dringend benötigte Kurzzeitpflegeplätze anzubieten, sagte Heichel. Im Herbst will er einen Zeitplan für die Dezentralisierung des MPH vorlegen, wie ihn die SPD forderte. Auf die Ausschreibung der Architektenleistungen für den Neubau eines Pflegeheims mit 60 Plätzen in Schliengen bekundeten 35 Büros Interesse; 14 gaben ein Angebot ab. Der externe Projektsteuerer prüft deren Eignung und beauftragt fünf Bewerber mit einem Entwurfsvorschlag. Mitte August werden diese von einer Kommission, in der auch die Kreistagsfraktionen vertreten sind, bewertet. Da die Heimbauverordnung des Landes künftig keine Doppelzimmer mehr zulässt, soll das neue Pflegeheim im September 2019 bezugsbereit sein. Wegen des engen Zeitkorsetts ermächtigte der Ausschuss Landrätin Marion Dammann, die Architektenleistungen zu vergeben. Um zwei Außenwohngruppen mit insgesamt neun Plätzen für psychisch kranke und suchterkrankte Menschen einrichten zu können, empfahl der Ausschuss dem Kreistag, eine Villa im französischen Landhausstil in der Schopfheimer Hauptstraße zu kaufen. Mit Gebühren, Provision, Heizungssanierung und Umbau des Erdgeschosses belaufen sich die Kosten auf 664 000 Euro, was Hanspeter Hüttlin (CDU) als Schnäppchen bezeichnete.

Weil sie sich überrumpelt fühlten und noch offene Fragen sahen, die bis zur Kreistagssitzung am 26. Juni beantwortet sein sollen, enthielten sich sieben Kreisräte von SPD und Grünen der Stimme. Um psychisch kranken Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt langfristig eine Perspektive zu geben, soll der Kreistag nach dem Willen des Betriebsausschusses zum 1. Januar 2018 ein Integrationsunternehmen namens IngA Service GmbH – IngA steht für Integration durch gemeinsame Arbeit – gründen, in das der Eigenbetrieb die Bereiche Küche, Cafeteria, Reinigung, Wäscherei, Hausmeisterdienste und Verwaltungsdienstleistungen auslagert. Bis 2021 sollen dort Menschen mit Behinderung 30 Prozent der Beschäftigten ausmachen, was Voraussetzung ist für die Anerkennung als Integrationsunternehmen.

Damit der Umsatz innerhalb dieser vier Jahre, wie im Wirtschaftsplan vorgesehen, um rund eine Million von sechs auf sieben Millionen Euro steigt, muss das Unternehmen, deren Geschäftsführung Heichel übernehmen soll, neben der Versorgung der drei Kreispflegeheime als Kerngeschäft weitere Kunden gewinnen, die er beispielsweise mit Mahlzeiten versorgt: Firmen, Schulen, Kindergärten.