Lörrach Markus Körner: Weg der Geflüchteten in Arbeit muss kürzer werden

Markus Körner berichtete beim Bürgergespräch der Freien Wähler von seiner Initiative, die auf Zuwanderer als Vermittler setzt. Er hat ein Projekt gegründet, um Hilfe zu leisten.

In der Region gibt es jede Menge offene Stellen, auch für Ungelernte; und es gibt Flüchtlinge, die arbeiten könnten und in der Regel auch wollen. Dazwischen steht aber oft viel Bürokratie. Markus Körner hat ein Projekt gegründet, um Hilfe zu leisten. Am Montag stellte er es bei den Freien Wählern vor.

Im Hauptberuf ist Markus Körner, der in Lörrach lebt, für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, eine Organisation der Bundesregierung, in der ganzen Welt unterwegs, um Entwicklungshilfe voran zu bringen. In den vergangenen Jahren war er rund um Syrien im Einsatz, aktuell beschäftigt er sich mit dem Südsudan. Als er im Spätsommer 2015 sah, wie viele Flüchtlinge aus anderen Kulturen nach Deutschland kommen, habe beschlossen, etwas zu tun, weil er wisse, wie schwierig es sei, kulturübergreifend zu arbeiten.

Das Wichtigste, stellte er fest, sei es, diejenigen, die bleiben, in Arbeit zu bekommen. „Integration heißt Arbeit“, betonte er. Er ist mit der Verwaltung des Landkreises im Gespräch und erarbeitete eine Konzeption für das Projekt „ABC – Arbeit, Bildung, Chancen für Kriegsflüchtlinge“. 3300 offene Stellen gibt es im Landkreis, darunter mehr als 300 Helferstellen. Daneben gibt es 1250 arbeitslos gemeldete Flüchtlinge. In der Kategorie A sind Geflüchtete, die nicht zurück können, etwa aus Syrien, Somalia, Eritrea oder dem Irak. Sie werden in der Regel anerkannt und bekommen Sprachkurse. Flüchtlinge der Kategorie B, etwa aus Afghanistan, Nigeria oder Gambia, bekommen keine Sprachkurse, werden aber meist längerfristig in Deutschland bleiben, weil es aus praktischen Gründen unmöglich ist, sie zurückzuführen.

„Es gibt 400 bis 800 Flüchtlinge, die auf den Arbeitsmarkt könnten, deren Sprachkenntnisse aber nicht ausreichen“, sagte Körner. Im Jobcenter sind verschiedene Stellen für Leistungsbezug und Arbeitsvermittlung zuständig. Schon das sei verwirrend. Hinzu kommt ein großer Aufwand, wenn ein Flüchtling arbeiten will.

Auch die Betriebe hätten oft wenig Ahnung vom Ausländerrecht, sagt Körner. Die ehrenamtlichen Helfer leisteten sehr viel, sind mit diesen Dingen aber überfordert, weil sie nicht zehn Mal mit einem Flüchtling zum Ausländeramt gehen können, um alle Details zu klären. Deshalb hat Markus Körner einen gemeinnützigen Träger gegründet und setzt auf Migranten, die schon länger in Deutschland sind, als Vermittler.

Ohne die Ehrenamtlichen würde alles im Chaos versinken, stellte Hans-Peter Pichlhöfer fest. Und auch er beklagte die Bürokratie. Ein großes Problem sei, dass zu wenig Kommunikation zwischen Behörden, Flüchtlingen und Betrieben stattfindet, sagte Körner. Die Betriebe möchten die Leute sehen und mit ihnen reden, bevor sie sie einstellen. Auf Nachfrage von Uwe Claassen sagte er, dass auch Flüchtlinge der B-Kategorie arbeiten können.

Nur Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländer dürfen nicht arbeiten. Arbeitsmarktintegration erfordere einen großen Aufwand, sei aber möglich. In Schönau habe ein Caritas-Mitarbeiter 40 Flüchtlinge in Arbeit gebracht, berichtete Körner. Natürlich, antwortete er auf eine Frage von Erika Brogle, sei das der kulturellen Unterschiede wegen oft schwierig.

Die meisten der Geflüchteten seien Männer Anfang 20, die aber auf dem Stand eines 15-Jährigen seien, da sie noch nichts von der Welt mitbekommen hätten und noch nie eine Entscheidung treffen mussten. Andreas Schmidle wies darauf hin, dass es nötig sei, Sicherheit für die Betriebe zu schaffen und Geflüchtete, die Arbeit hätten, vor Abschiebung zu schützen.