Schopfheim Marktplatz verwandelt sich beim Sommersound-Festival wieder in Musikbühne

Das Sommersound-Festival startet am 13. Juli mit Status Quo. Kein Ersatz gibt es für das abgesagte Konzert am Samstagabend. Die Besucher können sich dafür auf Max Giesinger und Birdy freuen.

Alt-Rocker auf Abschiedstournee, ein junger deutscher Hitparadenstürmer und eine britische Liedermacherin – das Musikfestival „Sommersound“ in Schopfheim kann auch dieses Jahr mit einem breit gefächerten Stilmix aufwarten. Der Marktplatz in Schopfheim und sein wunderschönes Ambiente werden nächsten Donnerstag, Freitag und Sonntag Gastspiel-Orte für Status Quo, Max Giesinger und Birdy sein. Für den Samstag, eigentlich der publikumsträchtigste Tag, konnte Veranstalter Karo Events mit Geschäftsführer Christoph Rümmler an der Spitze trotz aller Bemühungen keinen Künstler verpflichten.

Wie Rümmler bei einem Pressegespräch sagte, habe der Künstler, der für Samstag in Aussicht stand, abgesagt. Gleichwertigen Ersatz habe man nicht finden können und irgendwen zu verpflichten habe man nicht gewollt, erklärt der Sommersound-Macher. Denn das besondere Schopfheimer Festival genieße den Ruf, bekannte Größen der Musikszene auf die Bühne zu holen. Wie im vergangenen Jahr, als auf dem Schopfheimer Marktplatz Anastacia, Beatrice Egli, Rea Garvey und Pop+Poesie zu hören waren. In der Vergangenheit waren dazu schon Roger Hodgson, Wolfgang Niedecken, Mike Rutherford, Nena oder Sunrise Avenue und weitere internationale und nationale Musik-Größe auf der Schopfheimer Marktplatz-Bühne zu Gange.

Doch zurück zu Sommersound 2017: Den Anfang macht am Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr die Rock-Band Status Quo, die auf ihrer Abschiedstour in Schopfheim Station macht. Als Vorgruppe wird One Way Train auftreten. Mitte dieser Woche waren für Status Quo schon über 1500 Karten verkauft. Veranstalter Karo Events geht von bis zu 1900 verkaufter Tickets aus.

Das Konzert mit Max Giesinger am Freitag, 20 Uhr, ist der Top-Act des diesjährigen Sommersounds. Der deutsche Hitparadenstürmer dürfte, so Christoph Römmler, den Marktplatz mit seinem Fassungsvermögen von 3000 Musikfans an die Kapazitätsgrenzen bringen. Schon jetzt ist Giesingers Auftritt praktisch ausverkauft. Übrigens: Max Giesinger kennt den Schopfheimer Marktplatz, denn er war einst beim Auftritt von Mark Forster der Support. Giesingers Support am Freitag ist die Sängerin Lotte.

Am Sonntag, 16. Juli, tritt um 20 Uhr die britische Singer-Songwriterin Birdy auf. Vorgruppe ist die Band Sameday Records auf der Bühne, die schon oft in Schopfheim und der Region aufgetreten ist und die am bevorstehenden Samstag bei der Beachparty im Rahmen des Schopfheimer Beachvolleyball-Turnier auf dem Marktplatz spielen wird. Einlass für alle drei Konzerte ist um 18.30 Uhr. Wie Karo-Events-Geschäftsführer Christoph Rümmler und Bürgermeister Christof Nitz betonten, sei die Sponsoren-Unterstützung für den Sommersound auch dieses Jahr sehr gut. Unterstützung kommt auch von der Schopfheimer Stadtmusik, die beim Auf- und Abbau hilft und dazu mit dem Wein- und Sektstand der Kiwanis Schopfheim/Wiesental für die Bewirtung sorgt.

Zum aktuellen Thema Sicherheit sagt man beim Veranstalter, dass die Sicherheitsvorkehrungen beim Sommersound schon immer auf hohem Niveau gewesen seien und man mit der Polizei und weiteren Einsatzkräften konsequent darauf achten werde, dass sich eingehalten werden. So müssen Rucksäcke, Taschen, spitze Gegenstände, auch Schirme, draußen bleiben und Getränkebehälter über der 100 Milliliter-Grenze dürfen ebenfalls nicht mitgenommen werden.

Wie in den Vorjahren ist jedes Ticket ein Fahrschein für den öffentlichen Personennahverkehr für Regio-S-Bahn und Busse. Vorverkauf unter Telefon 07000/996 63 33, bei den bekannten Verkaufsstellen und www.sommersound-schopfheim.de