Lörrach Mann wird auf Parkplatz beim Arbeitsamt zusammengeschlagen

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit eine Gruppe von Männern eine Person zusammenschlägt.

Als Streifen am Ort des Geschehens eintrafen, waren die Beteiligten nicht mehr da. Dem Opfer war es gelungen, sich zu befreien und davonzulaufen.Die drei Schläger flüchteten in Richtung Bahnhof und entkamen trotz einer sofortigen Fahndung. Nach Aussagen von Zeugen schlug das Trio das Opfer zusammen und trat auf es ein, als es bereits am Boden lag.Der Mann wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Die Tat hat offenbar einen privaten Hintergrund.Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und geht bereits einer konkreten Spur nach, wie es in einem Pressebericht heißt.