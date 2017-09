Lörrach Mann stiehlt Geld aus Wettbbüro und schlägt Angestellten

Nach der Entwendung eines größeren Geldbetrags in einem Wettbüro in Lörrach kam es zur Verfolgung des mutmaßlichen Täters durch einen Angestellten.

Der Täter hatte sich unmittelbar nach der Tat in Richtung Ausgang begeben, der zur Basler Straße hin gelegen ist, wie die Polizei mitteilt. Dort hatte ein Begleiter des Täters in einem größeren weißen Pkw gewartet.Um die weitere Verfolgung zu unterbinden, hätte, so der Verdacht, einer der Männer trotz zahlreicher umstehender Personen den Kopf des Angestellten gegen den Pkw geschlagen, der andere ihn zu Fall gebracht.Die Auseinandersetzung soll einige Zeit gedauert und sich auch in Richtung Grenzübergang verlagert haben. Die Männer seien dann in dem Pkw in die Schweiz geflüchtet.Der Angestellte, ein 20 Jahre alter Mann, wurde über Nacht im Krankenhaus aufgenommen. Neben Landes- und Bundespolizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere nähere Angaben zu dem weißen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Lörrach (07621/176-0) zu melden.