Lörrach Mann entreißt älterem Herrn am Bankautomaten den Geldbeutel

Ein dreister Überfall auf einen älteren Herrn hat sich am Montagmittag am Lörracher Bahnhofsvorplatz ereignet.

Am Montag gegen 12.40 Uhr sprach nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Mann einen 90 Jahre alten Mann in für diesen unkenntlicher Sprache an und zeigte ihm hierbei ein Handblatt mit Aufruf zu einer Spende für Kinderbetreuung. Dies berichtet die Polizei.Nachdem der ältere Herr Geld aus einem Geldausgabeautomaten abgeholt hatte, entriss der Mann ihm den Geldbeutel mit einer dreistelligen Bargeldsumme und flüchtete ich Richtung Bahnhof. Hierbei entnahm er das Geld aus der Geldbörse und warf diese dann weg.Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen wurde ein 35 Jahre alter Mann durch eine gemischte Streife der Schweizer Polizei und der Bundespolizei in einem grenzüberschreitenden Linienbus festgestellt und kontrolliert, der als Tatverdächtiger in Betracht kam.Bei der Kontrolle des amtsbekannten und einschlägig vorbestraften Mannes wurde Bekleidung festgestellt, die derjenigen Bekleidung entspricht, die der Täter bei der Tat trug, sowie eine Summe Bargeld, die dem entwendeten Bargeldbetrag entsprach.Zudem stellte sich heraus, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war, die dann auch umgehend erfolgte.Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen und weiteren Maßnahmen übernommen.