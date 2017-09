Lörrach Mann bricht in Brauerei ein

In eine Brauerei in Lörrach eingebrochen wurde Sonntagfrüh zwischen 2.15 Uhr und 3.30 Uhr. Die Polizei sucht nun nach einem Mann, der auf der Überwachungskamera gesehen wurde.

In der Nacht zum Sonntag in der Zeit zwischen 2.15 und 3.30 Uhr drang ein unbekannter Mann über das Dach in den Gebäudekomplex einer Brauerei ein. Der Zugang zum Dach gelang dem Mann über ein leer stehendes Gebäude in der Bergstraße.

Im Innern wurde ein Schlüsselkasten aufgebrochen und eine bislang nicht bekannte Anzahl von Schlüsseln gestohlen. Ansonsten wurde nichts entwendet. Der Mann wurde durch eine Überwachungsanlage gefilmt. Er wird wie folgt beschrieben: 18 bis 25 Jahre alt, über 180 cm groß, sportliche Statur, moderne gegelte Scheitelfrisur (dunkelblond oder braun), trug graue Jogginghose und dunkle Jacke. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt in dieser Sache.