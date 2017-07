Lörrach Mamas Auto entwendet - Alkohol-Unfall mit zwei Verletzten

Ein 18 Jahre alter Mann aus Weil am Rhein entwendete am Samstagabend das Auto seiner Mutter. Die Spritztour mit Alkohol dafür aber ohne Führerschein endete nach einem Überschlag auf einer Wiese.

Einen glimpflichen Ausgang nahm eine risikoreiche Spritztour vier junger Leute am späten Samstagabend, in Obertüllingen. Ein 18 Jahre alter Mann aus Weil am Rhein entwendete seiner Mutter deren Auto und holte daraufhin, nun motorisiert, drei Freunde ab, mit welchen er dann nicht unerhebliche Mengen an Wodka konsumierte.

Nachdem man die Fahrt daraufhin fortsetzte, verlor der junge Mann – vermutlich auf Grund des nicht vorhandenen Führerscheins, des genossenen Alkohols, sowie der nicht angepassten Geschwindigkeit – in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto überschlug sich, durchbrach einen Zaun und kam schließlich in einer Wiese zum Liegen.

Die Insassen des Autos wurden glücklicherweise nur leicht verletzt – der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.