Lörrach Lord of Tofu: Qualität und Innovation für Vegetarier

Lord of Tofu in Brombach produziert Fleisch-Alternativen. Weltweit einzigartige Methode der Tofuherstellung

Lörrach-Brombach – Vegane Lebensmittel haben längst ihr Nischendasein in Bioläden verlassen und den Weg in die Regale der großen Supermärkte gefunden. Das Lörracher Unternehmen Lord of Tofu zählt zu den Vorreitern bei der Herstellung von veganen Fleischersatzprodukten. Angefangen hatte das Ehepaar Ulrich einst mit einem kleinen Marktstand. Heute hat die Firma 14 Mitarbeiter und ist bundesweit in Supermärkten vertreten. Dort bekommen sie die Konkurrenz der großen Produzenten zu spüren.

Bei der Zahl der Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, liegt Deutschland im europäischen Vergleich weit vorne. Der Vegetarierbund Deutschland geht von rund acht Millionen Vegetariern in Deutschland aus. Etwa eine Million rechnet er zu der Gruppe der Veganer. Sie verzichten also auch auf Lebensmittel tierischen Ursprungs, wie Käse, Eier oder Milch. Tendenz steigend. Dazu kommen die sogenannten Flexitarier, Gelegenheitsvegetarier und Leute, die ganz ohne Etikett ab und an fleischlos essen. All diese Leute bilden den potentiellen Kundenstamm von Dörte und Freddy Ulrich.

Angefangen hatten die beiden aber schon lange vor dem Veggie-Boom, Mitte der Neunziger. Damals begann das junge Paar, sich selbständig zu machen, indem sie Sprossen, die sie zu Hause züchteten, auf dem Markt verkauften. „Das hat gleich super funktioniert“, erzählt Dörte Ulrich. „Und weil in allen Sprossen-Kochbüchern auch von Tofu die Rede ist, kamen bald Leute zu uns, die fragten, ob wir nicht auch Tofu verkaufen könnten.

“ Also schafften sich die Beiden einen Küchenmixer und ein paar Sojabohnen an und begannen mit der Tofuproduktion – erst in der Küche, bald folgte ein kleiner Bioladen, 2002 folgte der Umzug auf das Schöpflin-Areal, wo sie auf 100 Quadratmetern die Produktion professionalisierten. Inzwischen haben sie rund 1000 Quadratmeter für Lager, Logistik und Produktion, im Frühjahr sollen die nächsten 1000 folgen. Mit dem Wachstum hat sich auch die Herstellung immer weiter modernisiert. „Anfangs haben wir das Soja noch per Hand von Maschine zu Maschine getragen. Jetzt wird es automatisch gepumpt. Das ist eine große Erleichterung“, sagt Dörte Ulrich.

Rund 100 Tonnen Soja verarbeitet Lord of Tofu pro Jahr. Der Großteil davon kommt aus Süddeutschland, alle Produkte haben das Bioland Siegel. Um die Sojamilch gerinnen zu lassen, verwenden die Ulrichs Kombuchaessig – als einzige weltweit, wie sie betonen. Diesen setzen sie selbst an, aus Tee, Zucker und dem Pilz, der während der monatelangen Wartezeit das Gemisch zu Kombuchaessig vergären lässt. „Man könnte theoretisch jede Essigsorte nehmen, die sauer genug ist“, sagt Freddy Ulrich. „Aber wir haben Rückmeldungen von Kunden, die eigentlich keinen Tofu vertragen, nur mit unserem haben sie kein Problem. Unsere einzige Erklärung ist, dass das an dem Pilz liegt.“ In Supermärkten präsent Nachdem Lord of Tofu anfangs nur in einigen wenigen Bioläden zu bekommen war, sind sie inzwischen auch bei Rewe oder Edeka angekommen und exportieren in die Nachbarländer und bis nach Griechenland und Irland.

Obwohl sie den Boom der Tofusparte der vergangenen Jahre mit vorbereitet haben, geht er nicht spurlos an ihnen vorbei. „Als der Wurstproduzent Rügenwalder anfing, auch ins Tofusegment einzusteigen, haben wir einen richtigen Einbruch erlebt“, sagt Ulrich. „Davon haben wir uns inzwischen wieder erholt. Dennoch ist die Zukunft nicht sicher.“ Je mehr große Unternehmen einsteigen, desto enger wird die Luft für die vielen Kleinen, die schneller auf der Strecke bleiben als ein Riese wie Rügenwalder. „Wir versuchen uns, durch Innovation und Qualität von der Konkurrenz abzuheben“, sagt Freddy Ulrich. „Die, die einfach das Soja in einen Topf werfen und daraus Tofu machen, gehen unter.“

Ulrich ist daher ständig dabei, neue Sorten zu entwickeln. „Gerade haben wir ganz neu ein Hackfleisch, ein Lachsfilet und Gulasch – komplett aus Tofu.“ Für seine Kreationen wurde Lord of Tofu erst im Herbst zweifach auf der Veganfach-Messe ausgezeichnet. Einmal für das schönste und leckerste Produkt, einmal für Vegan- und Materialrevolution. Dass sie dabei hauptsächlich Tofu herstellen, der Fisch oder Fleisch imitiert, also Wurst, Hühnchen, Thunfisch und gar eine Tofukeule, ist für die Ulrichs kein Widerspruch. „Wegen des hohen Eiweißgehalts bleibt Tofu nunmal ein Ersatz für Fleisch“, sagt Dörte.

Statt zu verbieten, Tofuprodukte mit Namen wie Wurst oder Schnitzel zu versehen – eine Idee, die der Bundeslandwirtschaftsminister unlängst ins Spiel brachte – plädiert Ulrich dafür, die Gerichte anders zu verstehen. „Der Begriff Wurst ist keine Bezeichnung für den Inhalt“, sagt sie, „sondern für die Form, für Geschmack und Gewürze. All das bildet einen Teil der Kultur hier.“