Lörrach Lörracher Weg - vom Krankenhaus-Klein-Klein zum Zentralklinikum

Der Konzentrationsprozess der Kliniken im Kreis Lörrach gilt Verfechtern größerer Einheiten im Klinikwesen als beispielhaft.

Die Fusion beginnt 1994, als die drei bis dahin konkurrierenden Krankenhäuser in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim unter das einheitliche Dach der „Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH“ kommen. In den kleinen Häusern Rheinfelden und Schopfheim verbleiben nach Angaben der Kreis-Kliniken-GmbH eine Basisversorgung sowie Spezialisierungen.Der eigentliche „Lörracher Weg“ beginnt Ende der 90er-Jahre, als die Verantwortlichen unwirtschaftliche Doppelstrukturen im Nebeneinander der Kreiskrankenhauses und des St.-Elisabethen-Krankenhauses in Lörrach angehen. Finanziell begleitet durch das Sozialministerium und eine Kooperationsgruppe mit Vertretern beider Kliniken werden die Aufgaben neu verteilt. Das Kreiskrankenhaus erhält etwa die Erwachsenendisziplinen mit Neurologie und Chirurgie, die Kinder- und Jugendmedizin sowie Geburtshilfe gehen an das St.-Elisabethen-Krankenhaus. In Bereichen wie Radiologie, Apotheke und Labor arbeitet man seitdem zusammen.Der jahrelange Umstrukturierungsprozess ist nicht leicht: Er reicht vom Umzug einer ganzen Kinderklinik bis hin zur Neu-Zuordnung von OP-Besteck. Überdies fördert er unterschiedliche Mentalitäten der Mitarbeiter des kommunalen und des kirchlichen Trägers zutage. Nach Ende des Prozesses im Jahr 2006 rutschen die Kreiskliniken in die roten Zahlen ab und erholen sich erst 2012.Angesichts von hohem Investitionsbedarf der Klinikgebäude und der Notwendigkeit, nahe der Schweiz für Patienten und Mitarbeiter attraktiv zu bleiben, beschreitet man nun den „Lörracher Weg 2.0“. Aus sieben Zukunftsszenarien hat sich nun der Plan eines Zentralklinikums auf der grünen Wiese mit 650 bis 700 Betten und der Schließung der Standorte Schopfheim und Rheinfelden herauskristallisiert.