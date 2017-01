Lörrach Lörracher Unternehmen: Mit Herzblut zur Auszeichnung

Glanzmann Schöne räumen Preise bei der Kalenderschau ab. Zitate von Rumi zum Thema Freundschaft

Glanzmann Schöne Design und Hornberger Druck sind große Gewinner an der internationalen Kalenderschau. Die Lörracher Designagentur hat Gold und Bronze an der internationalen Kalenderschau in Stuttgart gewonnen und ist zum zweiten Mal mit dem Gregor Award „best of the best“ ausgezeichnet worden.

Der „gregor international calendar award“ gilt als einer der bedeutendsten Preise der internationalen Druck- und Medienbranche und wurde bei der Stuttgarter Kalenderschau am Donnerstag verliehen. Veranstalter der Ausstellung sind das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, der Grafische Klub Stuttgart und der Verband Druck und Medien in Baden-Württemberg. Vier Fachjurys vergaben 60 Auszeichnungen unter den 826 eingereichten Kalendern. Mit ihrem Kalender Herzblut traf Designerin Cornelia Glanzmann-Schöne den Puls der Zeit und ins Herz der Jury. In zwölf Illustrationen visualisierte die Designerin Zitate des persischen Poeten Rumi zum Thema Freundschaft. Der Kalender gewann Gold in der Kategorie „Advertising Calendar“ und wurde auch noch mit der höchsten Auszeichnung, dem begehrten Gregor, ausgezeichnet. „Der Award Winner ist ein Plädoyer für Freundschaft und Völkerverständigung (...), ein Printmedium vom Feinsten.

Ein Jahresbegleiter, der eine Brücke zwischen Okzident und Orient schlägt, der uns an Menschlichkeit erinnert, eine Geschichte der Freundschaft über kulturelle Grenzen hinweg erzählt und uns auffordert das Gemeinsame unvergänglich zu gestalten“, sagte Jurymitglied Ernst Gärtner in seiner Laudatio.

Gedruckt und veredelt wurde der Kalender wie stets von der Firma Hornberger Druck (Maulburg). Mit Bronze ausgezeichnet wurde der für die Firma Endress+Hauser gestaltete Kalender „Meilensteine – Life Sciences“ mit interessanten, manchmal überraschenden Geschichte aus der Wissenschaft. Die siggset print & media AG setzte seinen Druck und die Veredelung um.

