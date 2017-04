Lörrach Lörracher Stromnetz soll in öffentliche Hand kommen

Stadtwerke auf der Suche nach passendem PartnerED Netze bisher Konzessionsinhaber

Lörrach (dam) Das Lörracher Stromnetz soll in öffentliche Hand kommen. Weil die Konzession ausläuft, sollen sich die Stadtwerke nach neuen Plänen mit einem Partner um das Recht bewerben, in den nächsten 20 Jahren selbst das Stromnetz zu betreiben. Bisher ist das Unternehmen ED Netze Konzessionsinhaber und Eigentümer. Die Stadtwerke und ihr künftiger Partner müssten im Fall einer erfolgreichen Bewerbung das Netz kaufen.

Die Stadt Lörrach würde ihren Anteil über Darlehen abwickeln und über die Einnahmen aus dem Netzbetrieb refinanzieren. Dass Kommunen die örtlichen Stromnetze wieder oder erstmals in eigene Hände bringen wollen, ist ein bundesweiter Trend. Lörrach möchte dieser Entwicklung jedoch nicht nur deswegen folgen. Vielmehr sieht OB Jörg Lutz einen wirtschaftlichen Vorteil, weil mit dem Netzbetrieb Geld zu verdienen sei.

Darüber hinaus rückte der Oberbürgermeister bei der Vorstellung der Pläne in einem Mediengespräch die strategischen Ziele in den Vordergrund. Anders als beim Gasnetz, für das die Konzession erst vor wenigen Monaten an den bisherigen Betrieber und Eigentümer Badenova vergeben wurde, sieht Lutz beim Stromnetz die Chance, die Entwicklung der örtlichen Energieversorgung wesentlich mitbestimmen zu können. „Die Energielandschaft wird sich verändern, es wird viele neue Konzepte geben“, prophezeit Lutz. Als Beispiel nannte er die Elektromobilität, die nicht nur neue Fortbewegungsmöglichkeiten eröffne, sondern auch ungeahnte Speicherkapazitäten für kurzzeitig überschüssigen Strom biete. Um bei solchen zukünftigen Entwicklungen für die Allgemeinheit am Ball bleiben zu können, schlägt die Verwaltung den Kauf des Stromnetzes vor.

Gelegenheit das in die Tat umzusetzen bietet das Auslaufen der jetzigen Konzession. Weil aber die Stadt nicht gleichzeitig ausschreiben und sich selbst bewerben kann, sollen sich die Stadtwerke um die neue Konzession bemühen. Eine solche Aufgabe würde den städtischen Eigenbetrieb allein vermutlich überfordern.

Deshalb wird nun ein Partner gesucht, der bis zu 49 Prozent an einem neuen Konstrukt übernehmen und das nötige Know-how einbringen könnte. Potenzielle Partner aus der Region sind der bisherige Netzbetreiber ED Netze, die Badenova, die in Lörrach die Konzession für das Gasnetz inne hat über als Auftragnehmer den Betrieb des städtischen Wassernetzes abwickelt, sowie die Elektrizitätswerke Schönau. Egal wer Partner wird – theoretisch denkbar sind auch ganz andere Mitgesellschafter –, muss dann im neuen Verbund mit den Stadtwerken erst einmal den Zuschlag in diesem europaweiten Verfahren bekommen. Ist der Zuschlag erteilt, muss der bisherige Inhaber, sofern er nicht selbst wieder zum Zug kommt, das Netz verkaufen. Dabei wird es sich um einer siebenstellige Summe handeln, wie Bürgermeister Michael Wilke sagt. Eine genaue Summe lasse sich nicht nennen, weil dies erst gutachterlich und in Verhandlungen ermittelt werden muss.

Auf jeden Fall ist sich Wilke sicher, dass sich neben den energiepolitischen auch ökonomische Vorteile eröffnen, denn nach der Rückführung der nötigen Kredite lasse sich mit dem Stromnetz Geld verdienen. Und falls nach 20 Jahren wieder ein anderer Bieter die Konzession erhalten würde, nehme man den Verkaudfserlös ein. Zu den ökonomischen Rahmenbedingungen sagte OB Lutz, das gutachterlich so empfohlene Geschäft würde bei einem Zustandekommen einer Rendite von fünf bis sechs Prozent entsprechen.

Derzeit erhält die Stadt Lörrach als Konzessionsabgabe pro Jahr 1,3 Millionen Euro vom jetzigen Inhaber. Bei den nichtöffentlichen Vorberatungen habe es auch Vorbehalte wegen der Risiken gegeben, sagte der Oberbürgermeister.

Er rechne bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag deshalb nicht mit einem einstimmigen Beschluss, aber doch mit einer Mehrheit. In einer Stellungnahme hat sich die SPD bereits für diese Pläne ausgesprochen. Ausschlaggebend sei der „klassisch sozialdemokratische Standpunkt, dass die Daseinsvorsorge in öffentliche Hand gehört“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die SPD plädiert außerdem dafür, fünf bis zehn Prozent der Anteile am neuen Unternehmen in Bürgerhand zu geben.