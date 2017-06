Lörrach Lörrach zeigt beim Milka-Schokofest seine Schokoladenseite

Mehr als 25.000 Besucher strömen zum Milka-Schokofest in die Lörracher Innenstadt.

Mit dem zehnten Schokofest schlug das Milka-Werk am Samstag gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen bereitete man Besuchern und Mitarbeitern eine Freude, zum anderen dem neuen Werksleiter Alexandre David einen großartigen Empfang an der neuen Wirkungsstätte. Skispringer Andreas Wellinger half beim Anschnitt der Jubiläumstorten und brachte die Stücke unters Volk.

Lörrach gehört zu den Städten, die im wahrsten Sinn des Wortes ihre Schokoladenseite zeigen können. Am Samstag gelang das mit Hilfe des Mondelez-Werks zum zehnten Mal – mit einer Innenstadt herausgeputzt in Lila, dem Erkennungszeichen der Milka-Marke und zahlreichen Aktionsangeboten, die laut Veranstalter mehr als 25 000 Besucher in die Einkaufspassagen lockten. Oberbürgermeister Jörg Lutz, so stellte Moderator Nick Rivers bei der Eröffnung auf dem Alten Marktplatz fest, hatte sich um das Wetter gekümmert und die Temperaturen um ein paar Grad heruntergeschraubt, damit Schokolade und Geburtstagstorte nicht dahinschmelzen.

Milka-Werk ist wichtiger Wirtschaftsfaktor

Lutz drückte seine Freude darüber aus, dass das Schokofest seit zehn Jahren einer der Höhepunkte bei den Stadt-Events sei und Jahr für Jahr Tausende Besucher anlocke. Das Milka-Werk sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Lörrach und man sei stolz darauf, dass die Schokolade – „der süßeste und charmanteste Botschafter der Stadt“ – seit mehr als hundert Jahren hier produziert wird. Alexandre David, neuer Werksleiter in der Brombacher Straße, bekam zu Beginn des Festes als Symbol für die neue Aufgabe einen überdimensionalen Schlüssel übergeben.

Sein Vorgänger Piotr Koslowski wechselt nach Zürich, wo er andere Aufgaben übernimmt. Er freue sich auf die Stadt, die Bürger und sein Team, so Alexandre David. „Das Fest ist ein toller Einstieg in meine neue Aufgabe.“

Nachdem das Schokofest traditionell mit einer Kuhglocke eingeläutet worden war, schnitten die VIPs die beiden Jubiläumstorten an: eine in Weiß mit dem Lörrach-Schriftzug samt Lerche darauf und eine Schokotorte mit lila Überzug. Die Stücke fanden im Publikum reißenden Absatz. Währenddessen herrschte an den entlang der Tumringer Straße bis zum Chesterplatz verteilten Spielstationen bereits rege Aktivität. Beim Leitergolf, Dosenwerfen oder beim Tischtennis konnten Stempel auf einer Karte gesammelt werden, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Kinder ließen sich schminken oder tollten in einer lila Hüpfburg herum. Vor allem mit Familien und Kindern besetzt war der Schokoexpress, der seinem Namen widersprechend gemütlich Runde für Runde durch die Innenstadt tuckerte.

Skispringer Wellinger als Stargast

Die Showeinlagen auf der Bühne am Marktplatz wurden mit der Melodie aus der Schokoladenwerbung eingeleitet. Zauberer Tom Veith, der zwischendurch auf dem Platz unermüdlich Ballonfiguren und -hüte für die Kleinsten bastelte, und Clown Clip vom Europa-Park Rust unterhielten Groß und Klein. Heimspiele hatten zwei Mal die Tänzer von Dance Energy mit, wie der Name schon sagt, energiegeladenen Auftritten. Zum Publikumsmagneten entwickelte sich der Besuch von Skispringer Andreas Wellinger, der geduldig Autogramm- und Fotowünsche für seine Fans erfüllte. An Lörrach gefalle ihm, wie alle zusammen feiern und die lila Kuh durch die Stadt tragen, erzählte Wellinger.

Von Nick Rivers nach seinen Erfolgen in diesem Jahr gefragt, zählte er drei WM-Medaillen – eine Gold und zwei Silber – auf, zwei Schanzenrekorde und weitere Podestplätze. Dabei stapelte der Mann, der seinen lila Skisprung-Helm am Samstag durch ein Käppi ersetzt hatte, noch klein. Immerhin habe er seine persönliche Skiflug-Bestweite auf 245 Meter hochgeschraubt, wie der Moderator erzählte. Und „der Andi“ erzählte, dass er dabei mit 130 Stundenkilometer fliege. „Ihr könnt gerne mal die Hand aus einem so schnell fahrenden Auto halten, da ist schon Kraft dahinter.“