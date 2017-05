Lörrach Lörrach tanzt in den Mai beim Frühlingsfest in der Innenstadt

Lörrach tanzt in den Mai beim Frühlingsfest in der Innenstadt

Nicht zuletzt dank des sonnigen Wetters lockt das Frühlingsfest von Pro Lörrach am Wochenende Tausende an.

Der April hat zum Abschluss noch einmal getan, was er will. Ein Glück für Pro Lörrach und die Besucher des Frühlingsfests. Denn nach dem Wintereinbruch am Mittwoch zeigte sich das Wetter an beiden Tagen von seiner besten Seite, so dass tausende Menschen den Frühling in der Stadt genießen konnten. Das krönte das gut organisierte Fest mit Auftritten von Bands und einer BMX-Show. Auch der verkaufsoffene Sonntag wurde rege genutzt.

Auf dem Marktplatz lässt sich ein Mann die Sonne ins Gesicht scheinen, während er mit Einkaufstüten zu seinen Füßen auf seine Begleitung wartet. Die schaut sich vermutlich gerade auf dem Wochenmarkt um. Auch das ist Frühlingsfest: eine Gelegenheit zum Genuss und für viele eine Pause vom Alltag beim Gespräch mit Freunden. So sind in Straßencafés oder auf Sitzgelegenheiten etwas fernab vom Trubel immer wieder Menschen zu beobachten, die einfach den Frühling genießen – mitten in der Stadt. Willkommen in der Stadt und am Frühlingsfest fühlt sich der Besucher spätestens dann, wenn er zu den Ständen der Partnerstädte kommt. Einfach vorbeigehen kann kaum jemand. Zu unwiderstehlich sind Wein und Käsehäppchen am Stand von Village-Neuf (Partnerstadt von Haagen), zu nett und freundlich die Atmosphäre auch am Stand von Chester, Sens, Senigallia und der türkischen Kulturpartnerstadt Edirne.

Besonders leicht fällt es den Elsässern aus Village-Neuf: Die Tracht ist ein Hingucker und die Männer kokettieren mit dem Elsässer Dialekt. „Ums Verkaufen geht es hier niemandem, sondern darum, Kontakte zu knüpfen und die Spezialitäten des Landes vorzustellen“, sagt Susanne Daniel, Vorsitzende von Lörrach International. Ganz im Zeichen des Fahrrads stand der Meeraner Markt.

Am Samstagmorgen hatte die IG Velo mit ihrer Fahrradbörse für jeden, der wollte, einen passenden Drahtesel. Am Sonntagnachmittag zeigen Chris Böhm und Sebastian Jaeger, dass mit einem Fahrrad, genauer einem BMX, auch getanzt werden kann. Athleten auf Tuchfühlung mit dem Publikum Break-MX heißt der Stil, bei dem Böhm und Jaeger Tricks und Moves aus BMX-Freestyle und Breakdance miteinander verbinden. Böhm ist BMX-Athlet, dreifacher Deutscher Meister und hat schon mehrere Weltrekorde aufgestellt. Sebastian Jaeger ist zweifacher deutscher Meister im Breakdance. In Lörrach legen die beiden besonderen Wert auf den Kontakt zu den Zuschauern. So werden die Kinder aus dem Publikum zum Warm-Up versammelt, und die Athleten bringen ihnen einfache Tricks bei.

Dafür, dass die Besucher mit beschwingten Melodien im Kopf übers Fest schlendern können, sorgen die Bands am Sonntag: am Marktplatz das Big Sound Orchestra mit Sängerin Isa Morgenstern, am Alten Markt die Jailhouse Jazzmen, auf dem Chesterplatz die Pepperhouse Stompers, die Ritmo Jazz Group mit Sängerin Raymaluz am Hebelpark und Just Jazz in der Grabenstraße. Den ersten Ohrwurm gab es zu Beginn vom Big Sound Orchestra. „Here comes the sun“ prägt sich ein, während man in Richtung Hebelpark marschiert. Dort entfaltet sich die kubanische Klang- und Rhythmuswelt entlang der wunderbar warmtönenden Stimme von Raymaluz und mit ihr und dem zahlreich versammelten Publikum, tatsächlich Piazza-Atmosphäre. Auch die Grabenstraße ist am Nachmittag gut belebt, dank Musik und Gesang der Gruppe Just Jazz. Und wieder bekommt der Zuhörer einen Ohrwurm mit: „Smooth Operator“ von Sade.

Für Eilige wird der Bummel durch die Innenstadt zur Geduldsprobe. Doch eilig hat es an diesem Wochenende niemand. Gelassen schlendern die Menschen durch die Straßen, in denen es an Engstellen ab und an zur „Druggete“ kommt. Ebenso entspannt warten die Menschen in langen Reihen an den Eisdielen auf ein paar bunte Kugeln oder im Café auf einen ganzen Becher. Wer zu spät kommt, bekommt jedenfalls keinen Sitzplatz mehr.

Reger Betrieb herrscht am verkaufsoffenen Sonntag auch in vielen Geschäften, vor allem Lebensmittel sind gefragt, was zu langen Schlangen an den Kassen führt. „Der Sonntag ist nicht so der Einkaufstag“, sagt Marion Ziegler-Jung, Wirtschaftsförderin der Stadt und stellvertretende Vorsitzende von Pro Lörrach. Die Einzelhändler ziehen trotzdem mit, weil sie darin Chancen sehen, Kontakte zu knüpfen. „Von selbst läuft nichts, auch nicht in einer Stadt, in der es gut läuft.“ Deshalb wolle sich auf den Lorbeeren auch niemand ausruhen, auch nicht auf den Erfolgen des Frühlingsfests mit der gelungenen Melange mit Musik aus der elfjährigen Verbindung mit Werner und Barbara Büche vom Jazzclub. Stattdessen gelte es, das Fest stetig weiterzuentwickeln.

Eine Neuerung, nämlich das kostenlose Abendkonzert am Samstag mit der Band Sameday Records, sei gut angekommen. Auch sonst zeigt sich Ziegler-Jung zufrieden: „Wenn sich so viele Menschen fürs Frühlingsfest entscheiden, obwohl sie am langen Wochenende hätten in den Kurzurlaub fahren können, dann hat Lörrach viel getan.“