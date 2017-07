Lörrach Lörrach singt: Stadt tönt vielstimmig

Am Samstag heißt es in der Innenstadt zum 16. Mal: Lörrach singt! Mehr als 1800 Akteurinnen und Akteure treten an verschiedenen Orten der Innenstadt in unterschiedlich großen Formationen auf

Lörrach (seh) Nie tönt die Stadt so vielstimmig wie bei „Lörrach singt“. Am Samstag ist es zum 16. Mal so weit: Mehr als 1800 Akteurinnen und Akteure treten an verschiedenen Orten der Innenstadt in unterschiedlich großen Formationen 20-Minuten-weise auf und zeigen, was sie musikalisch draufhaben. Für die, die sich anstecken lassen, gibt’s Mitsing-Angebote.

Mehr als 80 Formationen aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich finden sich am Samstag ein und tauchen die Stadt auf Plätzen und Bühnen, an Brunnen, vor Geschäften, in der Stadtkirche und im Hebelpark in Rock, Pop, Folk, Jazz, Klassik oder geistliche Klänge. Viele Gruppen kommen aus der Region, aber auch aus Zürich, Mannheim oder Villingen-Schwenningen reisen Chöre an. Ein genauer Plan erleichtert den Akteuren wie dem Publikum die Orientierung, wer wann wo zu finden ist. Viele Besucherinnen und Besucher lassen sich aber auch einfach von Auftritt zu Auftritt treiben und überraschen von dem, was sie erwartet. Nach jeweils 20 Minuten ist Wechsel. So wird auch der mit Vielfalt beglückt, der sich nicht groß vom Fleck bewegt, sondern den Samstag zum Beispiel im neu gestalteten Hebelpark an sich vorbeiziehen lässt.

Um 10 Uhr beginnt „Lörrach singt“ auf dem Marktplatz. Die Singklassen der Lörracher Grundschulen und die Schweizer Sängerin Nora Simdorn stimmen auf den Tag des Gesangs ein, danach gibt es ein erstes Angebot zum Mitsingen. Mitmischen kann das Publikum den ganzen Tag über und an verschiedenen Orten – bei Kinderliedern aus aller Welt, Rock und Pop, Call-Response-Liedern, Lieblingssongs der 1960er und 1970er Jahre und vielem mehr. Sogar Lieder ohne Worte sind im Programm, um 14 Uhr im geschützten Raum der Stadtkirche.

Und um 17 Uhr beschließt ein großes Sing-Finale mit Erhard Zeh den Tag auf der Außenbühne am Burghof. Erstmals leitet Erhard Zeh diesen Abschluss. Er könne die Menschen besonders gut zum Mitsingen anstiften, sagt Burghof-Pressesprecher Jan Obri. Bis es so weit ist, werden Chöre, Formationen und Bands auf dem Markt- und Chesterplatz, im Adlergässchen und auf der Treppe vor C & A und Rewe, am Hebelpark oder im Innenhof des Dreiländermuseums Musik gemacht haben.

Viele sind immer wieder dabei, für andere ist diese 16. Auflage eine Premiere. Die „Artischocke“ ist wieder dabei, der Meeraner Platz dafür in diesem Jahr nicht. So bleiben die Wege für alle Beteiligten kurz. Wer nach dem Abschluss immer noch Lust hat auf Musik, auf den wartet um 20 Uhr im Burghof das Stimmenkonzert der Petits Chanteurs de Strasbourg und des Lörracher Kinderchors.