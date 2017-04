Lörrach Lörrach für kulinarisches Integrationsprojekt ausgewählt

Lörrach ist als einer von bundesweit vier Standorten für das europaweite Projekt „Kitchen on the Run“ ausgewählt worden. Dabei können Geflüchtete und Beheimatete sich am Küchentisch kennenlernen, Rezepte und Geschichten austauschen und so Freundschaften schließen.

Die Stadt Lörrach hat sich im Rahmen ihrer Integrationsarbeit für das europaweite Projekt „Kitchen on the Run“ mit Erfolg beworben. Ab dem 24. Mai bietet die mobile Küchenstation in Lörrach „Geflüchteten und Beheimateten“ einen Ort des Austauschs und des Kennenlernens.

„Wir freuen uns, dass Lörrach bundesweit als eine von vier Städten ausgewählt wurde und begrüßen das Projekt als einen weiteren wichtigen Baustein unserer Integrationsarbeit“, bekräftigt Oberbürgermeister Jörg Lutz den Nutzen für die Stadt Lörrach. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wird das Team der gemeinnützigen Organisation „Über den Tellerrand“ mit Sitz in Berlin unter dem Motto „Next Stop: Heimat“ in vier deutschen Städten ihren Küchencontainer zum Einsatz bringen.

Unter den 27 Bewerberstädten wurde Lörrach ausgewählt und wird nach dem Einstieg in die Kochsaison in Frankfurt die erste Station sein, die den mobilen Küchencontainer in diesem Jahr empfängt. Ab dem 24. Mai wird die vollausgestattete mobile Küche mit einem dreiköpfigen Team für sechs Wochen in Lörrach Halt machen. „Die Stadtgesellschaft ist eingeladen beim gemeinsamen Kochen sowohl Kontakte zu geflüchteten Menschen zu knüpfen, als auch zukünftige Projekte zu entwickeln, die die Integration in Lörrach nachhaltig stärken“, unterstreicht Bürgermeister Michael Wilke die Zielsetzung des Projekts.

Während der Station in Lörrach bietet die mobile Küchenstation Raum für Gruppen von jeweils 20 bis 25 Interessierten zur Teilnahme an kostenfreien Kochveranstaltungen in geselliger Runde. Den genauen Standort wie auch die Voraussetzungen zur Teilnahme wird die Stadt Lörrach gemeinsam mit den Initiatoren der Organisation „Über den Tellerrand“ in den kommenden Wochen abstimmen und rechtzeitig informieren.

Die städtische Integrationsbeauftragte Inga Schwarz hat die Stadt Lörrach unter Beteiligung der ehrenamtlichen Helferkreise Freundeskreis Asyl und Arbeitskreis Miteinander sowie der Internationalen Kommission in das Bewerbungsverfahren einbezogen. „Unsere gute Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen hat sich auch im Bewerbungsprozess bewährt“, betont Schwarz. Als Auswahlkriterium für Lörrach habe gesprochen, dass hier in den nächsten Monaten noch viele Geflüchtete in Anschlussunterbringungen gebracht werden, und sie so, direkt in der Phase des Ankommens, Kontakt zur Stadtgesellschaft aufbauen können.

Sowohl die ehrenamtlichen Initiativen in Lörrach, als auch die Internationale Kommission werden sich an den Kochveranstaltungen beteiligen und haben dadurch die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und zukünftige Projekte zu entwickeln. „Für die Helferkreise ergibt sich auch die Chance, neue Helferinnen und Helfer zu finden“, sagt Inga Schwarz. Im Vorfeld der Aktion sind Lörracher Bürger wie Institutionen aufgerufen, sich in Form eines Crowdfundings am Projekt zu beteiligen.

Das Projekt der gemeinnützigen Organisation „Über den Tellerrand“ reist nach eigenen Angaben seit 2016 durch Europa und hat Kochveranstaltungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden und den Niederlanden organisiert, bei denen sich Geflüchtete und Beheimatete am Küchentisch kennenlernen, Rezepte und Geschichten austauschen und Freundschaften beginnen konnten.



