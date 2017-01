Lörrach Lörrach feiert den Jahreswechsel

Mit Raketen und allerlei Feuerwerkskörpern wurde der Jahreswechsel auch in Lörrach ausgelassen gefeiert. Während der Himmel erleuchtet und viele Straßen voller Menschen waren, blieb es in der Lörracher Innenstadt ausgesprochen ruhig.

Vom farbenfrohen Feuerwerk hatte man heuer viel – war doch der Himmel klar. Vor einem Jahr hatte nach wenigen Minuten ein dichter Neben die Sicht verstellt, das war dieses Mal anders. Sämtliche Cafés und Bars in der Lörracher Innenstadt waren auch in diesem Jahr wieder geschlossen. Dementsprechend leer war es auch auf dem Marktplatz und den umliegenden Straßen.

Wer nicht vorab eines der kulturellen oder kulinarischen Abendangebote im Burghof oder etwa dem Restaurant Dreikönig gebucht hatte oder sich zu den offiziellen Feuerwerksfeiern in der Umgebung, sei es Rheinfelden oder Basel auf den Weg gemacht hatte, für den blieb das offizielle Silvesterangebot in Lörrach eingeschränkt. Davon ließen sich jedoch die meisten nicht abhalten, ausgelassen in das neue Jahr hinein zu feiern, sei es zu Hause oder bei Freunden. Während es auch in diesem Jahr wieder einige nicht mehr abwarten konnten und bereits Stunden vor Mitternacht Raketen und Böller auf den Straßen zündeten, färbte sich der Himmel über Lörrach spätestens in den letzten Minuten des alten Jahres zunehmend bunt.

Die Straßen füllten sich mit feiernden Menschen. Mit dem Start ins Neue Jahr flogen so unzählige Raketen in den Nachthimmel, wurden Sektflaschen geöffnet, Glückwünsche ausgetauscht und wurde fröhlich gefeiert. Partystimmung herrschte auch in der Lörracher „Notlösung“. Mit den DJs Matze und Tommy Latino durfte das Jahr 2017 ausgelassen tanzend und feiernd begonnen werden. Ob in Ruhe zu Hause, gemütlich bei Freunden oder in Partystimmung im Club – jeder konnte auf seine Art ins Jahr 2017 starten. Ruhig blieb die Lörracher Silvesternacht offenbar aus Sicht der Polizei. Der Routinebericht meldete für die Kreisstadt keinerlei Zwischenfälle. Von der Leitstelle der Feuerwehr in Stetten rückten zwar um kurze nach Mitternacht einige Fahrzeuge aus, doch von einem nennenswerten Einsatz war am Neujahrstag nichts zu erfahren.

Nicht ganz so ruhig war es auf der Geburtstation des St. Elisabethenkrankenhauses. Mehrere Babys kamen am ersten Tag des neuen Jahres zur Welt.