Lörrach Lörrach bekommt neue Buchhandlung

Irimbert Kastl, der bereits mit der Stadtbibliothek kooperierte, ist jetzt mit einem Laden in der Basler Straße präsent

Lörrach (rud) Die neue Buchhandlung Kastl wurde am Freitagabend in der Basler Straße eröffnet. Dass Franz Hohler diesen Anlass mit einer Lesung bereicherte, bezeichnete Inhaber Irimbert Kastl als glücklichen Zufall. Schon lange habe er den Schweizer Schriftsteller, Kabarettisten und Liedermacher buchen wollen, und als der just für den Eröffnungsabend habe zusagen wollen, habe er sich gedacht: Warum nicht beides unter einen Hut bringen? Darauf angesprochen habe Hohler ihn angeschaut, als ob er von einem sterbenden Handwerk spreche, erzählte Kastl den zahlreichen Gästen augenzwinkernd.

Von wegen sterbendes Handwerk: Selbstverständlich schätzt der Autor das genauso wie der Buchhändler in Wirklichkeit anders ein. Nach zehn Jahren in Weil am Rhein mit der Buchhandlung Müller und der Schließung der Lörracher Buchhandlungen Maurath und Lutz sah Irimbert Kastl die Möglichkeit gekommen, auch in Lörrach Fuß zu fassen. Möbel, Inventar und vier Mitarbeiter übernahm er von Lutz, nur den Laden nicht, weil der sich über drei Etagen erstreckte. Nicht in 1-A-Lage, aber in der Nähe der Stadtbibliothek, mit der er schon seit längerem bei Veranstaltungen kooperierte, fand er ebenerdige Räumlichkeiten. Ein gutes Verhältnis habe er zur benachbarten Buchhandlung Comix. „Wir machen uns keine Konkurrenz.“ Mit dem Inhaber und seiner Frau Heike Clausen zählt das Team der größeren Lörracher Filiale acht Köpfe. Mit neuem Namen – auch die Weiler Buchhandlung heißt jetzt Kastl – und neuem Logo startet Irimbert Kastl also nochmal durch, auch wenn nach seinen Angaben das Projekt noch nicht ganz abgeschlossen, im Fluss ist. Für Kritik und Anregungen sei er dankbar, sagte er in seiner Begrüßung.

Unter den Eröffnungsgästen war man sich schon einig, dass das neue Geschäft die Straße aufwerte. Dass Franz Hohler die Kürze liebt bewies der Schweizer Autor und Herausgeber im Anschluss auf charmante Art und Weise. Aus seinen gesammelten Werken bot er „im Gravitationsfeld von Johann Peter Hebel“ Beispiele feiner Alltagsbeobachtungen und reiner Fabulierlust, oftmals ins Absurde driftend. Er habe diese einst dem Wissenschaftler Stephen Hawking geschickt, aber nie eine Antwort erhalten.