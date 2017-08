Lörrach Lörrach beitet guten Nährboden für Trüffelanbau

Die Gegend rund um Lörrach ist bestens für den Anbau von Trüffel geeignet. Der Pilz wird als Delikatesse geschätzt.

Lörrach – Ran an die Trüffel, Gärtner und Köche: Rund um Lörrach herrschen beste Voraussetzungen für den Anbau der unterirdisch wachsenden Pilzart, die Feinschmecker als Delikatesse schätzen, hat Dieter Honstraß festgestellt. Das Vorkommen des wild wachsenden teuersten Speisepilzes sinkt stetig und wird in Mitteleuropa vor allem Italien und Frankreich zugeordnet – dem kann laut Honstraß aus Salzgitter Abhilfe geschaffen werden. Der Niedersachse erkundete die Gegend mit Trüffelsuchern, -anbauern und -baumherstellern.

Trüffeln auf der Spur

Honstraß kennt sich mit den unterirdisch wachsenden Knollen aus. Als Trüffelpapst bezeichnet er sich selbst. Er bildete früher Hunde aus, Trüffel zu finden, betreibt eine mobile Pilzschule, ist Pilzlehrer und leitet die Forschungsgruppe Hypogäen. Mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmern erkundete er am Wochenende die Gegend nach Voraussetzungen für den Trüffelanbau, wie er es seit 2011 in ganz Deutschland macht. Sie wollten sich weiterbilden, erhofften sich Anregungen dafür, wie sie auf eigenen Plantagen angebaute Trüffel finden können, oder hatten wissenschaftliches Interesse.

Der Ausflug lohnte sich in ihren Augen: Auf Brombacher Gemarkung fanden sie Burgundertrüffel, auch Sommertrüffel genannt, die zur Gattung der Echten Trüffel gehören. Sie waren ihre einzigen essbaren Funde: „Fünf andere Arten waren für Speisezwecke völlig ungeeignet“, stellte Honstraß fest, zwei weitere seien noch nicht bestimmt worden.



Auch in Grenzach-Wyhlen hatte ein Hausbesitzer vor drei Jahren in seinem Garten Trüffel gefunden und Freunde zu einem Festmahl eingeladen. Ob diese zur von ihm angenommenen exklusivsten Trüffelgattung, den Perigord-Trüffeln, gehörten, bezweifelten Ulrich Stobbe (Freiburg) und andere Fachleuten aber stark. Sie hielten sie für kulinarisch minderwertige Schleimtrüffel, von deren Verzehr abgeraten wird.

Geologisch gute Voraussetzungen

Der Beweis, dass Trüffel in Lörrach gedeihen, ist für Honstraß erbracht: Geologisch sei die Gegend für den Anbau von Burgundertrüffeln bestens geeignet – eine der wichtigsten Voraussetzungen für ihr Gedeihen. Die Gruppe erkundete die Gegend auf einer gedachten Linie von Brombach über den Salzert und Inzlingen. Trüffel dürfen aus der Natur aber nur zu Forschungszwecken entnommen werden. Sonst ist das nur aus Plantagen erlaubt. Diplombiologin Silke Friedrich war auch bei der Exkursion rund um Lörrach dabei. Sie gründete die Trüffelbaumschule Freiburg und will die Trüffelkultur in Deutschland wieder integrieren. Das Land sei bereits vor 100 Jahren eine Trüffelnation gewesen, sagt sie. Sie vertreibt mit Trüffelsporen infizierte Bäumchen, berät über den Anbau und bildet Hunde aus, Trüffeln zu finden.

Teure Delikatesse

Je nach Versandhaus kosten 100 Gramm frischer schwarzer Sommertrüffel zwischen 40 Euro und 100 Euro, für den am häufigsten in der Region vorkommenden Burgundertrüffel werden Kilopreise bis zu mehr als 600 Euro aufgerufen.

Infos zum Trüffelanbau: www.trüffelbaumschule.de