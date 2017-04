Lörrach Lörrach: Alkoholisierter Mann beschäftigt Polizei und Krankenhauspersonal

Ein alkoholisierter Mann randalierte am späten Donnerstagabend in der Notaufnahme. Polizei zweimal gerufen.

Lörrach – Am späten Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, wurde die Polizei vom Krankenhauspersonal um Hilfe gebeten, da ein alkoholisierter Mann in der Notaufnahme randalieren würde. Als die Streife am Krankenhaus eintraf, kam ihr ein junger Mann mit Verband um die Hand und entkleidetem Oberkörper entgegen. Die Abklärungen ergaben, dass der 19-Jährige zuvor im Krankenhaus eine Schnittwunde am Finger nähen lassen sollte, was jedoch aufgrund seines aggressiven Verhaltens nicht möglich war. Den Ordnungshütern gelang es, den Mann zu beruhigen, sodass die Schnittwunde schließlich genäht werden konnte. Er versprach, anschließend gleich nach Hause zu gehen und die Beamten konnten wieder abrücken. Gegen 23.20 Uhr wurde die Polizei wiederum ins Krankenhaus gerufen, da der 19-Jährige dort erneut aggressiv aufgefallen war und dadurch andere Patienten verängstigte. Vor Ort traf die Streife auf den 19-Jährigen, der gerade das Krankenhaus verlassen wollte, noch bevor man ihm einen Verband anlegen konnte. Nun wurde der Mann in Gewahrsam genommen und aufs Revier gebracht, wo ihm die genähte Wunde schließlich verbunden wurde.