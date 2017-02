Lörrach Lichterloh: Can Dündar kommt am 23. März in den Werkraum Schöpflin

Lichterloh: Can Dündar kommt am 23. März in den Werkraum Schöpflin

Der ehemalige Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet sollte nach Erdogans Willen wegen seiner Arbeit lebenslang ins Gefängnis. In Brombach spricht er im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Lichterloh" zum Thema Demokratie über Pressefreiheit und anderes. Weiter gibt es Lesungen sowie Film- und Theateraufführungen

Lörrach (tm) Can Dündar kommt am 23. März in den Werkraum Schöpflin. Der ehemalige Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet sollte nach Erdogans Willen wegen seiner Arbeit lebenslang ins Gefängnis. In Brombach spricht er über Pressefreiheit und anderes, und zwar im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum Thema Demokratie. Dabei gibt es Lesungen, Film- und Theateraufführungen und Eigenproduktionen.

Im Haus der Demokratie brennt es vielleicht schon lichterloh oder es steht kurz davor. „Lichterloh!“ heißt daher die Reihe mit „Alternativlosen Fakten und Veranstaltungen über Demokratie“ – ein Thema, das man vor zwei Jahren vielleicht als langweilig empfunden hätte, seit einigen Monaten aber höchste Brisanz besitzt, wie Birgit Degenhardt, Leiterin des Werkraums Schöpflin, feststellt. Der Werkraum hat sich auf die Fahnen geschrieben, gesellschaftspolitisch relevante Themen in großer Genrevielfalt auf die Bühne zu bringen, und in Zeiten von Hassreden, Fake News, Internettrollen und rechtem Populismus erscheint das Thema Demokratie von großer Bedeutung.

„Können wir uns den Luxus politischer Passivität noch leisten?“, fragt die Reihe vor diesem Hintergrund. Die Schöpflin-Stiftung, die die Suchtberatung in der Villa Schöpflin und den Werkraum Schöpflin trägt, unterstützt auch überregional wertvolle Projekte. Dazu gehört das unabhängige journalistische Recherche-Netzwerk Correctiv, wie Tim Göbel, geschäftsführender Vorstand der Schöpflin-Stiftung, berichtet. Darüber ist es gelungen, den früheren Chefredakteur der regierungskritischen Cumhuriyet zu holen. Weil er über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an syrische Extremisten berichtet hat, wollte ihn Erdogan selbst lebenslänglich ins Gefängnis stecken.

Dündar redet mit Correctv-Gründer David Schraven über Türkei und Europa, Flüchtlingsdeal und Pressefreiheit, moderiert von Birgit Degenhardt und Tim Göbel. Für die Veranstaltung gelten erhöhte Sicherheitsbestimmungen. Eingelassen wird nur, wer sich zuvor schriftlich mit Name und Adresse angemeldet hat.

Am 24. März findet ein Correctiv-Workshop darüber statt, wie man Behörden zur Auskunft zwingen kann, und zwar nicht nur als Journalist, sondern auch als Bürger. Auf einer Correctiv-Recherche über schrottreife Frachtschiffe, die über das Mittelmeer Waffen und Drogen und neuerdings Flüchtlinge transportieren, basiert das Ein-Mann-Stück „Die schwarze Flotte“ des Schauspiels Dortmund (30. und 31. Mai). Eigenproduktionen gehören beim Werkraum Schöpflin immer dazu. Diesmal ist es „Das Märchen der Musik“, eine musikalische Lesung mit Kindern des Werkraum-Leseclubs, dem Ensemble „En Chordais“ und mit Doris Wolters. Musik aus verschiedenen Epochen und dem Mittelmeerraum steht im Mittelpunkt. Premiere ist am 6. April.

Ein energisches Plädoyer für Demokratie und parteipolitisches Engagement hält am 30. März der 32-jährige Christopher Lauer, der Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses für die Piratenpartei war und 2016 in die SPD eintrat. Die Autorin Laura de Weck stellt am 20. März ihre Kolumnen über die Paartherapie von Volk und Staat vor. Dem „Kapital“ von Karl Marx nähert sich ein Hörspiel von Rimini Protokoll mit anschließendem Gespräch an (12. Mai). Unter dem Titel „Letztlich sind wir dem Universum egal“ erarbeitet, ausgehend vom Buch David Levithans, Marion Schmidt-Kumke mit Kindern der Klasse 9b der Theodor-Heuss-Realschule ein Bühnenprojekt (Premiere am 29. April). Außerdem stehen zwei Dokumentarfilme auf dem Programm, nämlich „Haymatloz“ über Universitätsprofessoren, die aus Hitlerdeutschland in die Türkei flohen und mit Kemal Atatürk das dortige Universitätssystem aufbauten (18. Mai), und „Free to Rock“ über die Kraft des Rock’n’Roll, die mit zum Ende der Sowjetunion beitrug (1. Juni). Im Anschluss erzählen die amerikanischen Produzenten Nick Binkley und Doug Yeager vom „Making of“ des Films. Für die Veranstaltungen können ab sofort Plätze reserviert werden.

Programm

März – Montag, 20., 20 Uhr: „Politik und Liebe machen“ mit Laura de Weck. Donnerstag, 23., 20 Uhr: „Lebenslang für die Wahrheit“ mit Can Dündar. Freitag, 24., 19.30 Uhr: CORRECT!V Workshop: „Behörden zur Auskunft zwingen“. Donnerstag 30., 20 Uhr: Christopher Lauer. April – Donnerstag, 6., 9.30 Uhr: Premiere „Das Märchen der Musik“, weitere Vorstellungen am Donnerstag, 6., 11.30 Uhr, Freitag, 7., 9.30 und 11.30 Uhr, sowie Samstag, 8., 16 und 18 Uhr. Samstag, 29., 16 Uhr, Premiere „Letztendlich sind wir dem Universum egal“, weitere Vorstellungen: Mittwoch 3. Mai, Donnerstag, 4., Freitag, 5., Montag, 8., Dienstag, 9., Donnerstag, 11., jeweils 11 Uhr. Freitag,12., 20 Uhr, „Karl Marx: Das Kapital“, Hörspiel. Donnerstag, 18., 20 Uhr, „Haymatloz“, Dokumentarfilm von Eren Önsöz. Dienstag/Mittwoch, 30./31., jeweils 20 Uhr, „Die schwarze Flotte“ Schauspiel. Juni, Donnerstag, 1., 20 Uhr, „Free to Rock“ Film. Reservierung: Ticket-Hotline +49(0)7621/9 14 26 60; ticket@werkraum-schoepflin.de.

Infos imm Internet: