Lörrach Ladendiebinnen flüchten und lassen Auto mit Diebesgut zurück

Dank einer aufmerksamen Kundin wurde am Montagnachmittag in der Innenstadt von Lörrach ein Ladendiebstahl größeren Umfanges vereitelt.

Der Kundin fielen um 16 Uhr zwei Frauen auf, die mit gefüllten Einkaufswägen einen Einkaufsmarkt durch den Seitenausgang verließen und in der Tiefgarage verschwanden.Die Kundin informierte das Personal, das sich umgehend in die Tiefgarage begab. Dort luden die beiden Frauen die Waren gerade in ein Auto ein. Sie wurden angesprochen und nach dem Kassenzettel gefragt.Unvermittelt rannten die Frauen davon und ließen das Auto samt den Waren zurück. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass sich im Auto neben den Waren aus dem Einkaufsmarkt weiteres Diebesgut in Form von Kleidern befand. An ihnen befanden sich noch die Etiketten samt Sicherungen.Am Auto waren französische Kennzeichen angebracht. Die Fahndung nach den Frauen verlief ergebnislos. Das Diebesgut wurde sichergestellt und Ermittlungen aufgenommen.