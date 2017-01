Lörrach Kunst im Stadtbild: Vermisstenfall mit Happy End

Die Große Säulenfigur zieht in den Burghof um. Dafür kommt eine Replik aus Bronze auf den Senser Platz.

Vor eineinhalb Jahren ist Stephan Balkenhols „Große Säulenfigur“ auf dem Senser Platz abmontiert und zur Grundsanierung abtransportiert worden. Seitdem vermissen viele Lörracher ihren beliebten Mitbürger schmerzlich. Bald wird er wiederkommen, sogar in zweifacher Ausführung.

Die Restaurierung, die ursprünglich nur ein paar Monate dauern sollte, zog sich hin, und keiner wusste, wann und ob überhaupt der Mann auf der Stele an seinen angestammten Platz zurückkehren würde. Für alle, denen er ans Herz gewachsen ist, kam nun die gute Nachricht: Die „Große Säulenfigur“ kehrt am kommenden Montag heim – zwar nicht auf den Senser Platz, aber immerhin in seine Stadt, genauer gesagt in den Burghof. In den 18 Jahren, in denen der Mann bei Regen, Schnee und Wind stoisch auf seinem Platz stand und aus der Vogelperspektive eine ganze Generation von Lörrachern groß werden sah, war er zu einem Wahrzeichen geworden und zu einer Figur, mit der sich viele identifizieren.

„Wir wollen unsern guten Mann aber wieder auf dem Senser Platz sehen“, werden nicht wenige Menschen diese Neuigkeit von seinem neuen Standort kommentieren. Auch ihr Wunsch wird sich in nicht allzu ferner Zukunft erfüllen, denn wo früher das Original stand, wird eine Bronzereplik platziert.

Wenn die Holzskulptur wieder unentwegt Wind und Wetter ausgesetzt sein würde, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der Stamm erneut durchfeuchtet und morsch wird und die ganze Plastik ihre Standfestigkeit einbüßen würde.

Dies ist die Erkenntnis aus der Restaurierung. Deshalb entschieden die Deutsche Bank als Eigentümerin, welche die „Große Säulenfigur“ den Lörrachern als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt und jetzt auch die Kosten der Sanierung übernommen hat, der Künstler und seine Galerie sowie der Restaurator gemeinsam mit der Stadtverwaltung, in deren Zuständigkeit ja die Kunst im öffentlichen Raum fällt, die Holzplastik mit etwas verkürztem Stamm im ersten Stock des Burghofs zu platzieren.

An ihrer Stelle auf dem Senser Platz soll nun sozusagen ein wetterfester Zwilling aus Bronze aufgestellt werden. Doch der hat einen nicht geringen Preis: Für die Stadt als einer der Kooperationspartner bleibt ein Anteil an der Finanzierung in Höhe von 40 000 Euro übrig. In Zeiten der Haushaltskonsolidierung der Stadt stellt sich da natürlich die Frage: Wie bekommen wir das hin? Natürlich sind nun vor allem Kunstliebhaber als Mäzene und Sponsoren gefragt. Aber auch der Kunst- und Kulturförderkreis (KKF) erklärte sich bereit, sein Scherflein dazu beizutragen. Für die Stadt ist er ein ganz wichtiger Partner bei der Aquise.

Der KKF hat außerdem zugesagt, sich bei der Kofinanzierung des städtischen Anteils zu engagieren. Ein paar Ideen dazu und auch, wie die Stadtgesellschaft dabei helfen kann, dass ihre Säulenfigur zurück auf den Senser Platz kommt, hat der Verein wohl bereits in der Schublade.