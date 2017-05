Lörrach Kulturförderung: Kampagne für die große Säulenfigur

Eine Podiumsdiskussion und ein Skulpturenweg de luxe: Mit gleich zwei Veranstaltungen startet am Sonntag, 21. Mai, die Kampagne „Er kehrt zurück“.

Lörrach – Eine Podiumsdiskussion und ein Skulpturenweg de luxe: Mit gleich zwei Veranstaltungen startet am Sonntag, 21. Mai, die Kampagne „Er kehrt zurück“. Die Stadtverwaltung und der Kunst- und Kulturförderkreis wollen mit ihrer Hilfe und viel bürgerschaftlichem Engagement eine Replik der Balkenhol-Figur am Originalstandort auf dem Senser Platz finanzieren. 40 000 Euro müssen bekanntlich von Lörrach dafür aufgebracht werden.

Einen respektablen Grundstock für die Spendensammlung soll ein „Skulpturenweg de luxe“ einspielen. „Das ist eine einmalige Gelegenheit, sich vom Initiator von „Straße – Platz – Zeichen“ und ehemaligen Lörracher Stadtbaudirektor Klaus Stein persönlich einen Ausschnitt des Wegs mit neun Skulpturen zwischen Rathaus und Meeraner Platz zeigen zu lassen“, erläutert Isolde Weiß, die Vorsitzende des Kunst- und Kulturförderkreises. Mit Anekdoten und Sachkenntnis wird Klaus Stein die Geschichte der Kunstwerke und ihrer Entstehung erläutern. Mehr noch: Die angemeldeten Mitgänger werden während des Rundgangs mit kulturellen und kulinarischen Leckerbissen überrascht. Nur mit vorheriger Anmeldung und Überweisung einer Spende an den Kunst- und Kulturförderkreis in Höhe von 100 Euro plus X ist eine Teilnahme möglich. Der Gegenwert, so verspricht Fachbereichsleiter Lars Frick, werde entsprechend sein.

Um den Appetit auf die Veranstaltung anzuregen, lassen die Organisatoren schon jetzt die eine oder andere Katze aus dem Sack. So verwöhnen die Lörracher Sängerin und Songschreiberin Céline Huber, die gerade an ihrer neuen, durch ein Crowdfunding-Projekt möglich gemachten CD arbeitet, und das Klezmerensemble der städtischen Musikschule unter Leitung von Predrag Tomic die Teilnehmer mit musikalischen Schmankerln. Auch das freie Theater Tempus Fugit steuert an einer Station ein Kunststück bei. Neben Musikern und Schauspielern haben Isolde Weiß und ihre Mitstreiter ebenso Gastronomen gefunden, die sich in den Dienst der guten Sache stellen: Die Restaurants Dreikönig und am Burghof kredenzen exklusive Kleinigkeiten, und als Sahnehäubchen wird eine süße italienische Spezialität mit Café daraufgesetzt.

Anmeldungen für die zweistündige Führung, die um 13 Uhr am Theaterhaus Tempus Fugit losgeht, nimmt der Fachbereich Kultur und Tourismus ab sofort per E-Mail an s.imping@loerrach.de entgegen.

Der Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 17. Mai. Die Spenden werden auf das Bankkonto des Kunst- und Kulturförderkreises bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, unter IBAN DE 61683500480001004001, Kennwort „Balkenhol“ oder „Er kehrt zurück“ überwiesen. Bereits um 11 Uhr wird zur Podiumsdiskussion zum Thema „Darf Kunst in Würde sterben? Zum Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum“ ins Theaterhaus von Tempus Fugit eingeladen. Das Impulsreferat hält Christian Saehrendt. Der Kunsthistoriker sieht den Kunstmarkt als einen Wirtschaftsbereich mit einer ständig wachsenden Produktivität an. Es gebe immer mehr Künstler, Museen, Messen, Biennalen, Sonderausstellungen und Kunstobjekte im Außenraum.

Vor diesem wachsenden Angebot müsse man sich entscheiden, welcher Kunst man seine Aufmerksamkeit, seine Lebenszeit und seine finanziellen Ressourcen schenkt und welche Kunst man links liegen oder sogar verfallen lässt. Diese und weitere spannende Fragen diskutiert anschließend eine illustre Runde mit dem Architekten Frank Hovenbitzer, dem ehemaligen Stadtbaudirektor Klaus Stein sowie Brigitte Raabe und Michael Stephen vom Künstlerkollektiv R&ST. Die beiden Hamburger Künstler haben „überflüssige“ Kunst in homöopathische Kügelchen zerschreddert und ein Archiv dieser dematerialisierten Werke angelegt. Die Basler Journalistin und Publizistin Esther Keller moderiert die Podiumsdiskussion. Diese Veranstaltung ist eintrittsfrei.

Weitere Aktivitäten im Rahmen von „Er kehrt zurück“ sind bereits angelaufen. Kinder und Jugendliche beinahe aller Schulen in Lörrach arbeiten derzeit kreativ zu fünf Themen für den Bilder- und Skulpturenwettbewerb. Eine Woche vor dem großen Aktionstag am 15. Juli auf dem Senser Platz wird eine Auswahl der Arbeiten im Rathaus ausgestellt. Eine Fachjury mit Beate Fahrnländer, Gottfried Schubert und Birgitt Kiefer prämiert Schülerarbeiten, die zusammen mit zur Verfügung gestellten Kunstwerken versteigert werden sollen. Auch die Aktionsgemeinschaft Pro Lörrach ist mit im Boot und stellt etwa Preise zur Verfügung.