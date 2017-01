Lörrach Kultur: Nellie Nashorn kommt nicht zur Ruhe

Eva Tritsch und Isabella Kammerer sind ein gut eingearbeitetes Team. Doch der nächste Wechsel steht schon wieder vor der Tür

Lörrach (seh) Im Nellie Nashorn steckt das neue Team für die Kulturarbeit inzwischen knietief in der Arbeit, doch der nächste Wechsel ist bereits terminiert: Eva Tritsch, Nachfolgerin von Tim Krause, bekommt Ende Juni ein Kind und geht für zwei Jahre in Elternzeit. Die Ausschreibung für die Geschäftsführung ist vorbereitet.

Derweil arbeiten Eva Tritsch und Isabella Kammerer am Programm, aber auch an den Strukturen. Da sei, sagen sie, viel aufzuholen. Eva Tritsch, 40, ist seit 15. November im Amt und seit dem Weggang von Tim Krause Chefin im Soziokulturellen Zentrum an der Tumringer Straße. Sie erledigt in enger Abstimmung mit den Geschäftsführern der gGmbH, Philipp Bachmann und Stephan Berg, die Leitungsaufgaben. In einem sehr guten Austausch seien sie auch mit dem Trägerverein, sagt die neue Chefin. Den führt Philipp Schließer an. Eva Tritsch kommt aus Mönchengladbach und bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Kultur-, Bildungs- und Sozialarbeit mit. Sie hat eine journalistische Ausbildung, führte selbstständig ein Kommunikationsbüro, studierte Kulturpädagogik und hat immer wieder Projekte im kulturellen und kreativen Kontext organisiert, teils selbstständig, teils in verschiedenen Institutionen.

Auch Erfahrung in sozialer Arbeit und Gastronomie bringt Eva Tritsch mit – beste Voraussetzungen für die Arbeit im „Nellie“. Umgekehrt hat sie hier gefunden, was sie gesucht hat. Während ihrer verschiedenen Tätigkeiten sei ihr klargeworden: „Ich will Soziokultur“. Breitenkultur und Teilhabe ist ihr wichtig – „das Nellie Nashorn ist ein Ort, der den Raum gibt, so etwas passieren zu lassen“.

Isabella Kammerer, 26 Jahre alt und gebürtige Freiburgerin, ist schon seit September mit halber Stelle Mitarbeiterin im Nellie Nashorn. Sie hat viel Erfahrung mit Theaterarbeit, studierte Kulturwissenschaften in Hildesheim, betreute während des Studiums verschiedene Projekte und arbeitete mit Menschen mit Behinderung. Auch für sie, die es wieder in den Süden zog, ist Soziokultur das Arbeitsfeld, das sie sich wünscht. Während Eva Tritsch sich im Nellie Nashorn intensiv mit strategischen Fragen befasst, ist Kammerer eher für den operativen Bereich und damit fürs Tagesgeschäft zuständig. Die Programmarbeit machen beide gemeinsam, auch sonst gibt es viele Überschneidungen.

Die beiden teilen auch das Anliegen, klare Strukturen aufzubauen, wo bisher eher nach einer Art „Gewohnheitsrecht“ gehandelt worden sei. Es würden, sagt Eva Tritsch, Defizite aufgearbeitet, die seit langem mitgeschleppt wurden. Beim Programm knüpfen die beiden eng an die Arbeit von Tim Krause an, setzen aber auch neue Akzente. So soll noch stärker als bisher versucht werden, Jüngere ab 30 Jahren zu gewinnen, etwa mit Tanzpartys. „Wir wollen da anfangen, wo der SAK aufhört“, sagt Isabella Kammerer.

Eva Tritsch möchte stärker als bisher gesellschaftspolitische Akzente setzen. Konzerte sollen häufiger in die Kneipe geholt werden, die Abläufe in allen Bereichen ökonomischer organisiert werden. Die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Soziokultur müsse gehalten werden, betont Eva Tritsch, und fügt an: „Für viele ist das ein radikaler Widerspruch“. Veränderungen seien nicht leicht durchzusetzen. Viel Zeit bleibt ihr dafür zunächst auch nicht, Ende Juni kommt ihr Kind zur Welt, dann die große Pause. Sie will aber im Rahmen dessen, was das Gesetz erlaubt, so lange arbeiten, wie es geht. Die Stelle eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin wird jetzt per sofort wieder ausgeschrieben, sagt Philipp Bachmann.

Die Bewerbungsfrist soll bis zum 19. Februar laufen. Bachmann rechnet damit, dass etwa im April jemand neu anfangen kann. Lässt es der Verlauf von Eva Tritschs Schwangerschaft zu, dass sie bis zum Frühsommer bleibt, kann der oder die „Neue“ in Ruhe eingearbeitet werden – Aufgaben für kurzfristig zweieinhalb Leute sind überreichlich da, machen Tritsch und Kammerer deutlich. Ein ruhiger Normalbetrieb kehrt im „Nellie“, das den vierten Wechsel an der Spitze innerhalb weniger Jahre erlebt, vorerst nicht ein. Unentgeltlicher Einsatz bleibt gefordert. „Wir sind uns voll darüber im Klaren, dass der Vorstand und die Ehrenamtlichen in den nächsten Monaten stärker ins Boot müssen“, sagt Philipp Bachmann.