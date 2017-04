Lörrach Kriminalstatistik: Revier Lörrach ist extrem belastet

Im Stadtgebiet Lörrach ging die Zahl der Straftaten 2016 um 234 oder 4,7 Prozent auf 5143 Taten nach oben. Rechnet man freilich die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz heraus, dann ging die Zahl der Straftaten zurück, und zwar um 122 Fälle

In den einzelnen Deliktfeldern sind die Entwicklungen sehr unterschiedlich. Die Aufklärungsquote stieg für das Stadtgebiet Lörrach von 60,2 auf 65 Prozent. Das Plus an Fallzahlen ist auf den starken Anstieg der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz zurückzuführen. Jeder Asylsuchende, der illegal einreist und sich bei der Polizei meldet, geht in diese Statistik ein. Von den 707 Fällen in diesem Feld beim Polizeirevier Lörrach betrafen im vergangenen Jahr 547 Asylgesuche. Bis zum 5. April 2017 lag die Zahl bei 155 – ein Hinweis darauf, dass im laufenden Jahr nicht mit einer Entspannung zu rechnen ist. Damit sei der Polizei ein sehr aufwändiges und belastendes Feld zugewachsen, erklärten die Verantwortlichen vom Revier beim Pressegespräch.

Den größten Anteil bei den Straftaten hat der Diebstahl. 35,4 Prozent (nach 38,2 Prozent im Vorjahr) waren dieser Gruppe zuzuordnen, die Aufklärungsquote stieg leicht auf 37,1 Prozent. Hier fallen unter anderem Taschen-, Laden- und Fahrzeugdiebstähle hinein. Die Zahl der Fahrraddiebstähle ging zurück, bleibt aber mit 439 Fällen, so Revierleiter Wolfgang Grethler, auf hohem Niveau. Die Wohnungseinbrüche gingen im Winter 2016/17 deutlich zurück, nachdem im Winter zuvor die Zahl stark gestiegen war. Dieser Erfolg ist auf einen hohen Personaleinsatz eigener und zusätzlicher Kräfte zurückzuführen, sagt Grethler.

Bewusst setzte man hier einen Schwerpunkt – seien Wohnungseinbrüche doch für die Betroffenen ein gravierender Übergriff, der über den materiellen Schaden oft weit hinausgehe. Hier setzt man auf Prävention, die Aufklärungsquote ist gering. Sie lag 2016 bei lediglich rund 10 Prozent, wobei zum Teil noch ermittelt wird. Meist seien reisende Gruppen aus Osteuropa die Täter, doch auch Ortsansässige aus der Rauschgiftszene seien darunter.

Die drittgrößte Gruppe nach dem Thema Asyl und Eigentumsdelikten sind die Vermögens- und Fälschungsdelikte. Deren Zahl sank von 828 auf 669. Den Löwenanteil stellen die Betrugsdelikte, hier zählt freilich auch das Schwarzfahren mit 225 Fällen hinein. Die Zahl der Rohheitsdelikte stieg auf 566 Fälle, allerdings war die Zahl mit 520 im Jahr 2015 auch besonders niedrig. In dieses Feld zählen die Körperverletzungen (417). Zu den 112 Fällen von Gewaltkriminalität gehören 23 Raubtaten, 76 gefährliche Körperverletzungen, zwölf Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Mit 86,6 Prozent war die Aufklärungsquote hier hoch. 520 Sachbeschädigungen fanden in die Statistik Eingang, das waren 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach einem starken Rückgang 2015 stieg die Rauschgiftkriminalität wieder an, 352 Fälle wurden aktenkundig.

Die Straßenkriminalität, zu der Zweiraddiebstähle, Sachbeschädigungen etwa von Fahrkartenautomaten, Diebstähle von und aus Autos oder Körperverletzungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen zählen, sank um gut 6 Prozent auf 1077 Fälle. Viele Faktoren erschweren die Arbeit der Polizei 2651 Tatverdächtige wurden ermittelt, darunter 398 Heranwachsende und 384 Jugendliche. Knapp 52 Prozent hatten keinen deutschen Pass. Rechnet man die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz heraus, bleiben 682 nichtdeutsche Tatverdächtige, darunter 152 Asylbewerber. Sie begingen überwiegend Diebstähle, auch Körperverletzungen spielen eine Rolle, in 13 Fällen waren es Rauschgiftdelikte. Auch dass die Zahl der Heranwachsenden und Jugendlichen so zunahm, hat mit dem Thema Asyl zu tun.

Bei der Gewalt gegen Polizeibeamte ist der Trend nach oben zwar gebrochen. Dennoch sei die Arbeit belastend, sagen Grethler, sein Stellvertreter Andreas Nagy und Wolfgang Hanser, Leiter des Bezirksdienstes – zu wenig Personal, immer mehr Aufgaben und sinkender Respekt sind nur einige der Faktoren, die dazu beitragen. Von den 80 Stellen, die dem Revier zustehen, sind nur 85 Prozent besetzt. Umso dankbarer sei die Polizei, so Grethler, um die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und mit Organisationen etwa der Flüchtlingshilfe, für die Bemühungen in der Kommunalen Kriminalprävention, die deutlich Wirkung zeige. Bürgermeister Wilke wiederum dankte dem Revier für die engagierte Arbeit unter immer noch zweifelhaften räumlichen Bedingungen. „Das Revier Lörrach“, so Wilke, „ist extrem belastet“ – und leiste dennoch exzellente Arbeit.