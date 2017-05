Lörrach Kriminalprävention: Von Polizisten den Ausweis zeigen lassen

Immer wieder versuchen Kriminelle gerade ältere Menschen auszunehmen, weil sie sich bei ihnen am ehesten Erfolg versprechen. Polizeihauptkommissarin Helena Brixa berichtete auf Einladung des Fördervereins des Seniorenzentrums St. Fridolin im Quartierscafé in Stetten, wie man sich vor Kriminalität schützen kann

Lörrach – Trickbetrüger, Langfinger, Einbrecher: Immer wieder versuchen Kriminelle gerade ältere Menschen auszunehmen, weil sie sich bei ihnen am ehesten Erfolg versprechen. Polizeihauptkommissarin Helena Brixa berichtete auf Einladung des Fördervereins des Seniorenzentrums St. Fridolin im Quartierscafé in Stetten, wie man sich vor Kriminalität schützen kann.

„Man kann behaupten, dass man in Deutschland sicher lebt“, stellte die Kommissarin fest. Dass ältere Menschen eher mit Bedacht handeln, kommt ihnen bei Betrugsversuchen zugute. Betrüger kommen mit verschiedenen Maschen. Da gibt jemand vor, eine Umfrage zu sozialen Einstellungen zu machen, und danach hat man ein Zeitschriften-Abonnement unterschrieben. „Gutgläubigkeit und Mitleid werden ausgenutzt, und die Täter suchen sich oft ältere Menschen aus, die eher bereit sind zur Hilfe“, sagte Brixa. Einem ähnlichen Muster folgen die Klemmbrett-Betrüger, die einem auf der Straße eine Unterschriftenliste unter die Nase halten: man soll Geld spenden, das niemals bei irgendwelchen Hilfsprojekten ankommt.

Immer häufiger geben sich Betrüger auch als Amtspersonen und Kriminalbeamte aus und verlangen Bargeld. Die Kommissarin gab den Zuhörern ihren Dienstausweis (immer mit Bild!) in die Hand, den man sich gegebenenfalls zeigen lassen soll. Oft werden an der Haustür minderwertige Waren zu überhöhten Preisen angeboten oder zweifelhafte Dienstleistungen, die schlecht oder gar nicht ausgeführt werden. „Kaufen und unterschrieben Sie nichts an der Haustür“, forderte Brixa die Zuhörer auf. Wer es dennoch tut, hat in der Regel 14 Tage Widerrufsfrist, muss jedoch aufpassen, dass die Betrüger den Vertrag nicht vordatiert haben.

Verkäufer oder Vertreter soll man nicht in die Wohnung lassen, denn oft kundschaften sie diese für Diebstähle aus oder lassen gleich etwas mitgehen. Das gilt auch, wenn Unbekannte um ein Glas Wasser, Papier und Bleistift oder die Benutzung der Toilette bitten. Häufig rufen Leute Menschen mit alt klingenden Vornamen an und geben sich als Verwandte aus oder teilen eine schockierende Nachricht mit und verlangen Geld. Eine Zuhörerin erhielt selbst einmal so einen Anruf.

Wenn man unterwegs ist, sollte man seine Tasche immer im Blick behalten und nie in den Einkaufswagen legen. Vorsicht ist geboten, wenn jemand fragt, ob man Geld wechseln kann und bei der Suche im Geldbeutel hilft. Oft fehlen hinterher unbemerkt Scheine. Am Bankautomaten soll man aufpassen, dass niemand den PIN sehen kann, den man eingibt. Vorsicht ist bei Kaffeefahrten geboten: Dort wird man oft genötigt, überteuerte Produkte zu kaufen oder bekommt Geschenke wie einen „Solar-Wäschetrockner“ versprochen, der sich als simple Wäscheleine entpuppt.

Auch auf Einbruchsdiebstähle ging die Kommissarin ein. Einbrecher arbeiten schnell und geräuschlos, haben es auf Schmuck und Bargeld abgesehen, sind in der Regel nicht gewalttätig und sichern sich beim Einsteigen gleich einen Fluchtweg. Hauseingangstüren, Fenster und Terrassentüren sollten so verschließbar sein, dass sie nicht aufzubrechen sind. Nachts und wenn man das Haus verlässt, sollte man Türen nicht nur zuziehen, sondern abschließen und Fenster schließen. „Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster“, sagte die Polizistin.