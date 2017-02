Lörrach Kriminalität: Sonderstreifen zeigen Wirkung

Weniger Einbrüche als im vergangenen Winter. Schwerpunkt der Polizeiarbeit in Lörrach

Lörrach (seh) Der Einbruchskriminalität widmet das Polizeirevier Lörrach besondere Aufmerksamkeit und einen enormen Personaleinsatz. Mit Erfolg: Unter anderem, weil die Kontrollen der Ein- und Ausfallstraßen und die Sonderstreifen intensiviert wurden, liegt die Zahl der Wohnungseinbrüche unter der des Winters 2015/16. Dennoch, so Revierleiter Wolfgang Grethler, ist „jeder Einbruch einer zu viel“.

Am 24. Januar stand es in der Zeitung: Der Lörracher Polizei waren bei einer Sonderkontrolle zwei mutmaßliche Einbrecher ins Netz gegangen. Das Duo fiel einer Zivistreife in Stetten auf. Die Männer hatten keine Ausweise, aber eine Tasche mit nichts als Einbruchswerkzeug bei sich. Beute wurde nicht gefunden, den beiden war auch kein konkreter Tatort zuzuordnen. Die Hintermänner, wurde deutlich, sitzen in Frankreich. Die beiden mussten auf freien Fuß gesetzt werden, doch Fingerabdrücke und DNA liegen nun vor, schildern Wolfgang Grethler, sein Stellvertreter Andreas Nagy und Wolfgang Hanser als Leiter der Ermittlungsgruppe den Vorgang. Es ist schwer, die Täter zu fassen und Taten nachzuweisen – um so wichtiger ist nach Aussage der Lörracher Polizei neben der akribischen Aufklärungsarbeit die Prävention.

„Wir machen mehr als andere“, sagt Wolfgang Grethler. 340 Stunden waren allein die Kräfte des Reviers Lörrach seit Oktober auf Sonderstreife, dazu kommt die Verstärkung mit Kollegen der Bereitschaftspolizei. Dafür, sagt Grethler, müssen andere Aufgaben in der dunklen Jahreszeit, wenn Einbrüche Konjunktur haben, zurückstehen. Die Beamten gehen teilweise in Zivil auf Streife. Möglichst alarmieren sie uniformierte Kollegen, wenn ihnen etwas auffällt, damit sie nicht als Polizisten „auffliegen“. Die Streifen agieren nach einem Konzept, das auf tagesaktuellen Analysen beruht.

Wo wird wann auf welche Weise eingebrochen? Wie sind die Fluchtwege? Die meist aus Osteuropa stammenden Tätergruppen seien sehr mobil und stellten sich auf die Taktik der Polizei ein, sagt Wolfgang Hanser. Umso mehr muss auch die Polizei immer wieder neu reagieren. Wichtig sind auch die Kontrollen an den Ein- und Ausfallstraßen, bei denen nach verdächtigen Fahrzeugen oder Personen gesucht wird. „Rote Karte für Einbrecher – wir sind für Sie im Einsatz“ steht auf einer Karte, die die Beamten dabei in Autofenster reichen.

Die Reaktionen der unbescholtenen Fahrer seien immer positiv, sagen die Kollegen der Lörracher Polizei. Sichtbare Kontrollen nehmen die Bürger sehr positiv auf. Schließlich ist das Interesse groß, dass die Täter gefasst werden. Ein Einbruch in die private Wohnung oder das Haus habe für die meisten Opfer eine enorme und lang anhaltende Verunsicherung zur Folge, so Grethler – im Einzelfall wird gar ein Umzug in Erwägung gezogen. Der Schaden gehe weit über das Materielle hinaus.

Der Kampf gegen Einbrüche sei darum ein Schwerpunkt – auch weil die Zahlen im Winter 2015/16 in Lörrach wie überall in der Region enorm stiegen. 26 Mal wurde im November 2015 in Lörrach eingebrochen – ein Höhepunkt. Im November 2016 waren es 9, im Dezember 7, im ersten Monat des neuen Jahres 11 Fälle. Bei den Schweizer Nachbarn liegen die Zahlen mehr als doppelt so hoch, sagt Andreas Nagy. Die Einbrecher gehen dahin, wo es dem Augenschein nach etwas zu holen gibt; auf der Suche sind sie in der Regel nach Geld und Schmuck, die Beute wird meist direkt an Kuriere weitergegeben. In Lörrach liegen Schwerpunkte etwa am Hünerberg, Leuselhardt oder Tüllinger Berg, Stadtränder sind eher das Ziel als die City.

Dem Zufall überlassen sie dabei nichts, sagen die, die bei der Polizei täglich damit zu tun haben: Die Objekte und ihre Bewohner werden ausspioniert, die Einbrecher gezielt losgeschickt. Die Aufmerksamkeit von Nachbarn kann einen Strich durch die Rechnung machen. Wem verdächtige Autos oder Personen auffallen, der solle unter der Nummer 176 500 oder 110 anrufen, sagt Grethler – ohne Scheu und lieber einmal zu viel. So wurde schon mancher Einbruch vereitelt. Viel tun können auch die Wohnungseigentümer, indem sie ihre Türen und Fenster sichern. Die Erfahrung zeige, sagt Wolfgang Hanser: Wenn Einbrecher nach zwei Minuten nicht im Objekt sind, geben sie auf.

2016 wurden 30 Einbruchsversuche bei der Polizei registriert. In diesen Fällen blieb den Bewohnern die belastende Erfahrung erspart, Opfer eines Einbruchs geworden zu sein. Info: Bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle gibt es kostenlosen Rat, wie die Wohnung oder das Haus gesichert werden kann: Tel. 7621/17 65 92