Lörrach Konzert im Jazztone: Beliebte Jazzreihe soll wiederbelebt werden

Christian Dietkron und Ulli Niedermüller auf der Suche nach passenden Ort

Lörrach – Von 2010 bis 2012 initiierten die Musiker Christian Dietkron und Ulli Niedermüller regelmäßige Jazzkonzerte im Burghof-Foyer. Nach dem personellen Wechsel dort ist die Reihe eingeschlafen. Nun findet ein neuerliches Konzert am 28. April im Jazztone statt. Doch auf der Suche nach einem Ort, wo es weitergehen kann, sind die beiden noch immer.

„Jazzfoyer“ hieß die Reihe, die auch das bis dahin kaum genutzte Foyer des Burghofs beleben sollte, und sie stieß auf sehr gute Resonanz. Obwohl sie dienstags stattfand, kamen im Durchschnitt 140 Zuhörer, in einzelnen Fällen waren es schon mal mehr als 200. Der Schopfheimer Gitarrist Christian Dietkron hat in Dresden studiert und dabei den von dort stammenden Schlagzeuger Ulli Niedermüller kennengelernt, mit dem er auch zusammen musiziert hat. „Irgendwann, als ich wieder hier war, rief Ulli an und sagte, ich bin jetzt in Lörrach, wollen wir was zusammen machen“, erzählt Christian Dietkron. Von 2008 bis 2010 veranstalteten die beiden daraufhin vierzehntägig Jazzkonzerte im Goldenen Löwen in Schopfheim. 2010 wechselten sie nach Lörrach in den Burghof. „Wir kamen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort“, erinnert sich Ulli Niedermüller. Die damalige zweite Burghof-Geschäftsführerin Susanne Göhner wollte das Foyer stärker beleben, die beiden Jazzer legten ein passendes Konzept für eine Konzertreihe vor. Die Konzerte waren spannend und gut besucht.

Und das ging so: Dietkron und Niedermüller luden jeweils Musiker ein, die sie kannten und von denen sie dachten, das könnte zusammenpassen. Meist hatten die Musiker noch nie zusammen gespielt, teilweise kannten sie einander nicht einmal. Man sprach vorher ab, in welche Richtung es gehen und welche Stücke gespielt werden sollten, und dann ging’s los. Das war keine offene Session, bei der jeder mitspielen kann, aber ein Session-Konzert, bei dem es immer spannend war, zu erleben, was geschieht – ein Experiment, das aber immer geglückt ist. Und auch das Interesse des Publikums war da: Gleich am ersten Abend kamen 120 Zuhörer. So wurde die zunächst probeweise auf vier Konzerte angelegte Reihe fortgesetzt. Doch nach dem personellen Wechsel im Burghof gingen die Vorstellungen auseinander. So trennte man sich mit der Verpflichtung, keiner der Partner dürfe die Marke „Jazzfoyer“ weiter verwenden.

Die Konzertreihe würden Niedermüller und Dietkron aber schon sehr gerne weiterführen. Auf keinen Fall jedoch freitags, weil man nicht der Konzertreihe im Jazztone Konkurrenz machen möchte. Seitdem gab es einige Gespräche. Paulo Silva, damals Geschäftsführer im Nellie Nashorn, wollte die Reihe unbedingt dorthin holen, doch der Raum schien den Organisatoren zu klein. Für optimal geeignet halten die beiden den Werkraum Schöpflin, es gab Gespräche. Doch letztlich habe die Schöpflin-Stiftung sich gegen die Jazzreihe entschieden. Interesse gab es dagegen beim Jazzclub Lörrach, zumal einige Jazztone-Besucher auch ins Jazzfoyer kamen. Aber eine zweite Konzertreihe ist für den Verein, der fast jeden Freitag Konzerte anbietet, personell nicht zu stemmen.

Immerhin kommt es dort jetzt zu einem Konzert in bewährter Manier. Am Freitag, 28. April, treten ab 20.30 Uhr Christian Dietkron (Gitarre) und Ulli Niedermüller (Drums) im Jazztone auf und haben die Basler Sängerin Lisette Spinnler und den Sänger und Altsaxophonisten Thomas Achermann dazu eingeladen. Komplettiert wird das Sextett durch Lester Menezes (Piano) und Michael Chylewski (Bass), beide Dozenten an der der Jazzschule Basel.

Nach einem Ort, wo ihre Konzertreihe aufleben könnte, suchen Ulli Niedermüller und Christian Dietkron aber nach wie vor.