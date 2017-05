Lörrach Kneipenhopping durchs Lörracher Nachtleben

Zum siebten Mal in Folge findet am kommenden Mittwoch, 24. Mai, in Lörrach das Barhopper Kneipen-Festival statt.

Das abwechslungsreiche Touren durch Lörrachs Bars, Kneipen, Clubs und Szene-Cafés lockt in diesem Jahr wieder mit Bands, DJs, Duos oder Songwritern und einer breiten Palette musikalischer Genres.

Von Rock/Pop über Soul, Funk und House, Rhythm & Blues, Folk, Cumbia oder Reggae bis zu Rock’n’Roll und Rockabilly reicht das Angebot und spricht damit Musikliebhaber aller Generationen an. Als Höhepunkt verspricht die Kopfhörer-Party am Meeraner Platz individuellen Tanzspaß und gute Laune bei geringsten Lärmemissionen. Über drahtlose Kopfhörer hat jeder Teilnehmer die Chance, zwischen zwei DJs und verschiedenen Musikrichtungen hin und her zu wechseln. Durch Farbsignale an den Kopfhörern kann der Einzelne erkennen, welches Lied die tanzende Menge gerade bevorzugt.

Lörrachs Bars, Cafés, Clubs und Kneipen freuen sich auf viele begeisterte Barhopper. Dazu zählen Beach20, SAK – Altes Wasserwerk, Café Rosengarten, Nellie Nashorn, 1456 Arber, Cafébar Atelier, Heimathafen, Club Notlösung und Die Bar. Mit einem Ticket zum Preis von 13 Euro im Vorverkauf oder 15 Euro an der Abendkasse können alle elf Konzerte der teilnehmenden Lokale und die Kopfhörer-Party am Meeraner Platz besucht werden. Der Vorverkauf läuft in allen teilnehmenden Lokalen und zusätzlich in dem Lörracher Schuhgeschäft „Lieblingsstück“ in der Tumringer Straße.

Die Live-Performances starten in diesem Jahr erstmalig bereits ab 19 Uhr im Heimathafen und ab 21 Uhr im Nellie Nashorn und im SAK. Auf dem Meeraner Platz sorgen Streetfood-Trucks für ein abwechslungsreicheskulinarisches Angebot. Am dortigen Festival-Info- Point sind an diesem Abend ebenfalls Tickets und Programm-Flyer erhältlich.

Um mit dem Eintrittsband am Handgelenk eine erlebnisreiche Nacht zu verbringen, sind drei kostenlose Shuttlebusse bis nach Mitternacht im Dauereinsatz. In einem davon, dem Partybus, legt SWR3-DJ Josh Kochhann live auf und bringt die Barhopper mit Party-Sound in Stimmung. Das Barhopper Kneipen-Festival wurde im Jahr 2007 ins Leben gerufen und findet seit 2010 jährlich in Lörrach statt. Initiator ist die Agentur für Live-Kommunikation madebyhand, die mit diesem Musikfestival das Kulturangebot Lörrachs für Musikbegeisterte aller Altersgruppen und musikalischer Vorlieben ausweitet.

Weitere Informationen, den Flyer, eine Karte sowie den Busshuttle-Fahrplan gibt es unter www.barhopper-kneipenfestival.de