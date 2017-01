Lörrach Klirrende Kälte und freundliche Menschen in der Erstaufnahme in Brombach

Erstaufnahme in Brombach besteht nun seit vier Wochen. Zwei Jugendliche aus Gambia erzählen von ihrem Leben dort.

Die Brombacher Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge, die ohne Familie in Deutschland ankommen, ist seit rund einem Monat eröffnet. Etwa 60 Jugendliche haben hier derzeit eine vorläufige Bleibe gefunden. Bis zu ihrer endgültigen Verteilung im Bundesgebiet warten sie in Lörrach in den großen weißen Zelten neben dem Schöpflin-Areal und bekommen einen ersten Einblick in das Land.

In der großen Halle in einem der Zelte sitzen einige Jugendliche und bauen einen Turm aus Jenga-Steinen auf. Nebenan tragen zwei Jungen ihre leeren Teller in die Küche, ein Jugendlicher schlurft in Badeschlappen vorbei, frisch aus der Dusche. In einem Nebenzimmer sitzen Ali und Mohammed. Die beiden 17-Jährigen sind seit einigen Wochen in der Unterkunft. Beide waren mehr als ein Jahr unterwegs, von Gambia fast durch ganz Afrika über Italien nach Deutschland. „Ich wollte schon immer nach Deutschland“, erzählt Ali. „Die Menschen hier sind viel freundlicher als in Italien. Hier grüßen die Leute auf der Straße und sie sprechen sie auch Englisch, in Italien nicht.“ Nach seiner Einreise in Deutschland verbrachte er zwei Tage auf der Polizeistation, dann wurde er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. „Da war ich stolz“, erzählt er. „Das war das erste Mal, dass ich in einem Krankenhaus war. Von daher war ich sehr froh. Sie haben mich untersucht und alles war okay.“ Lörrach ist für ihn, wie für die anderen Jugendlichen in der Unterkunft, nur eine kurze Station. Nächsten Montag soll er nach Wittenberg kommen, in eine Einrichtung der Jugendhilfe, in der er dann fest bleiben und Fuß fassen soll.

Bis dahin verbringt er seine Zeit mit den ehrenamtlichen Sprachlehrern, die unter der Woche kommen, und mit den anderen Bewohnern. „Wir spielen viele Spiele“, sagt Ali. „Aber nur drinnen, außen geht nicht, es ist zu kalt.“ Noch nie habe er eine solche Kälte erlebt. In Gambia könne man sich das gar nicht richtig vorstellen. „Ich habe auch noch nie Schnee fallen sehen. Mit den Aufpassern haben wir schon eine Schneeballschlacht gemacht.“ Schlitten dagegen kenne er nur aus dem Fernsehen. Die Idee selber zu fahren, sei ihnen bisher nicht gekommen.

Inzwischen hat er schon einige Freunde gefunden. Mohammed lernte er auf der Polizeistation kennen, andere Bekannte in der Unterkunft. Sie kommen aus dem Senegal, aus Mali oder auch aus Gambia. Mit ihnen verbindet sie zumindest eine gemeinsame Sprache, Wolof oder Mandinka.

„Seit die Türkei letztes Jahr die Grenzen dicht gemacht hat, kommen kaum mehr Menschen aus den arabischen Ländern und fast nur noch Leute aus Afrika“, sagt Maximilian Schmalz, Sozialbetreuer vom Landratsamt. Er führt die Erstgespräche mit den Jugendlichen. „Viele schließen die Geschichten, die sie auf der Flucht erlebt haben in sich ein und sind einfach nur froh, hier zu sein“, sagt er.

Derzeit kommen wöchentlich etwa 20 bis 30 Jugendliche in Brombach an. Diese sollen möglichst zügig weiterverteilt werden und nicht zu lange in der Lörracher Unterkunft bleiben. Ali und Mohammed haben schon Pläne, wie es weitergehen soll: Deutsch lernen und dann eine Arbeit finden. „Am liebsten als Elektriker“, sagt Mohammed. Ali dagegen hat in Gambia schon als Maler gearbeitet. „Das würde ich hier auch gerne machen.“