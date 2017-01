Lörrach Klinikum: In Lörrach zentral gelegen und gut erreichbar

Steinen plädiert für Lörrach als Klinikstandort. Die zentrale Lage verbinde den städtischen mit dem ländlichen Raum

Über die Planung für den Standort des neuen Zentralklinikums des Landkreises auf Lörracher Gemarkung haben sich die Gemeinde Steinen und die Stadt Lörrach ausgetauscht. Laut Mitteilung der Stadt sprachen die Vertreter der Nachbargemeinde sich dabei für Lörrach als Standort aus.

Die Stadt hatte die Steinener ins Rathaus eingeladen. Bürgermeister Gunther Braun, Vertreter der Steinener Gemeinderatsfraktionen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung unterhielten sich mit Oberbürgermeister Jörg Lutz, Bürgermeister Michael Wilke, Vertretern der Fraktionen sowie Mitarbeiterinnen der Verwaltung.

Die frühzeitige Information und Beteiligung der Akteure und Nachbarschaft sei der Stadtverwaltung bei der Planung dieses wichtigen Infrastrukturprojekts wichtig, heißt es in der Mitteilung. Unter den Nachbarn Steinen und Lörrach bestehe Konsens über die Bedeutung der Standortfrage des Zentralklinikums. Man sei sich einig, dass der Lörracher Vorschlag die beste Erreichbarkeit für die größte Zahl von Menschen im Landkreis sicherstellt.

Die zentrale Lage im Landkreis im Wiesental am östlichen Stadtrand von Lörrach und somit in unmittelbarer Nachbarschaft zu Steinen verbinde den städtischen mit dem ländlichen Raum. Zudem biete die Lage am Stadtrand eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum bisherigen Standort des Kreiskrankenhauses, sowohl von der Autobahn her kommend als auch für das gesamte Wiesental, weil der Weg ins Lörracher Stadtzentrum zukünftig entfallen würde.

Die geplante optimale verkehrliche Anbindung des Zentralklinikums an die L 138, die B 317 sowie Regio S-Bahn werde von beiden Kommunen als wichtig angesehen und entstehende Synergien durch den Neubau des Zentralklinikums von beiden Seiten begrüßt. Information und Dialog zum aktuellen Stand der Grundstückssuche für das Zentralklinikum steht im Mittelpunkt der Bürgerinformationsveranstaltung am Dienstag, 24. Januar, 19.30 Uhr, im Landratsamt Lörrach.

Die Eignung der Grundstücke, die die Städte Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim für das geplante Zentralklinikum eingereicht haben, wird anhand eines umfassenden Kriterienkataloges geprüft und bewertet.