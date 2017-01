Lörrach Klinikstandort: Für Lutz liegt Lörrach ganz sicher vorn

Die Stadtverwaltung begrüßt das Ergebnis der Klausurtagung des Kreistages. Neue Erkenntnisse werden keine erwartet.

Froh ist die Spitze der Stadtverwaltung über den Zwischenstand bei der Standortsuche fürs neue Zentralklinikum des Landkreises: Die Klausurtagung des Kreistags habe eine gute und objektive Entscheidungsgrundlage geliefert.

Entenbad-Ost sei der geeignetste. Die angewandte Matrix stoße aber auch an Grenzen, stellt Oberbürgermeister Jörg Lutz fest. Einen Konsens werde man nicht finden und neue Erkenntnisse durch Gutachten nicht rechtzeitig erhalten. Weiter zu diskutieren bringe daher nichts, erwartet Bürgermeister Michael Wilke. Lutz rechnet damit, dass von den Mitbewerbern aus Rheinfelden und Schopfheim nun Zweifel an den Kriterien für die Matrix geschürt werden. „Denn eins ist klar: Die, die nicht vorne liegen, suchen nun Gründe, die für sie sprechen, und drehen nun alles um.“ Er bleibe jedoch dabei: „Wir liegen vorne. Punkt. Dabei bleibe ich.“

Am wichtigsten sind für ihn die Erreichbarkeit für alle Bewohner im Kreis und die Lage an der Regio-S-Bahn. Was die Fahrtzeiten angeht, liege das Entenbad vorne; nicht nur, weil es für die meisten Menschen in der Nähe ihres Wohnorts liege. Es sei auch für Menschen aus entfernteren Orten schnell erreichbar. Einen S-Bahn-Haltepunkt gibt es im Entenbad noch nicht, jedoch im nahen Brombach. Diese kurze Entfernung sei zu Fuß und mit dem Fahrrad leicht zurückzulegen. Die Stadt könne einen Pendelbus von dort zur Klinik einrichten, und auch die Busse aus dem Wiesental und aus Rheinfelden könnten dorthin geführt werden. „Aber unabhängig vom Klinikstandort muss die S-Bahn entwickelt werden, da werden mir die Kollegen Christof Nitz und Klaus Eberhardt zustimmen.“

Dass dies in der Matrix nicht berücksichtigt wurde, sei richtig, aber als Kreisrat wolle er das auf jeden Fall für die Entwicklung des ländlichen Raums. Dabei denkt Lutz nicht nur ans Wiesental, er kritisiert, dass die Schopfheimer den Anspruch anmelden würden, der einzige ländliche Raum im Landkreis zu sein. Auch das Kandertal, Markgräflerland und der Hochrhein zählten dazu, betont er. Von Menschen im oberen Wiesental höre er, sie beurteilten das Entenbad als signifikante Verbesserung gegenüber dem Standort im Lörracher Zentrum. „Und die Steinener sehen es fast als eigenen Standort.“ Lörrach habe sich wegen seiner verkehrsgünstigen Lage zur größten Stadt in der Raumschaft entwickelt. „Das ist das Entscheidende.“ An allen anderen Kriterien der Matrix könne man zweifeln, daran aber nicht. Als Beispiele dafür nennt er die Klinikstandorte in Basel, Freiburg, Konstanz, Böblingen und Tuttlingen. „Dahinter steckt eine gewisse Logik“, weist er auf die Regionalplanung und „deutliche Unterschiede zwischen einem Ober- und einem Mittelzentrum“ hin.

Keine Zeit für weitere Gutachten Wilke räumt ein, es sei möglich, den Regionalplan zu ändern, um das Wasserschutzgebiet II, in dem der Schopfheimer Standortvorschlag liegt, umzuschreiben. Er fragt aber: „Geht das in der Zeit bis zur Entscheidung über den Standort fürs Klinikum? So Dinge dauern Jahre, auch wenn das alle wollen.“ Lörrach habe sich deshalb gegen Standorte im und am Landschaftspark Grütt entschieden. „Wir nehmen Geld in die Hand, um die Landstraße zu verlegen, damit wir unser Wasserschutzgebiet nicht berühren. Es macht keinen Sinn, eine Großstruktur dort reinzubauen.“

Die Kritik daran habe die Stadtverwaltung irritiert. Lutz warnt davor, dass die drei Bewerber bis zur Tendenzentscheidung im März „die Hunde aufeinander hetzen“. Er wolle Nitz und Eberhardt weiterhin „fröhlich in die Augen blicken können.“ Daher solle es bei der Matrix belassen werden. Sie sei jahrelang erarbeitet worden und objektiviere die Dinge. Sie ist für die Kreisräte nicht bindend. Lutz erwartet im März im Kreisrat keine parteipolitische Entscheidung. „Da gibt es sicher keine Fraktionsmeinungen, da ist jeder Patriot.“ Er wünscht sich eine geheime Abstimmung. „Sonst könnten Kreisräte als Nestbeschmutzer bezeichnet werden und hätten nicht mehr viel zu lachen.“