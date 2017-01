Lörrach Klinikfrage stößt auf reges Interesse

Das erste von drei Bürgerinformationsgesprächen über die Grundstückssuche für das Zentralklinikum fand am Dienstagabend im Landratsamt Lörrach statt. Gute Erreichbarkeit gilt als entscheidender Faktor.

Ausführlich und detailliert wurden noch einmal die Bewertungskriterien für die drei möglichen Standorte dargestellt und Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantwortet. Sabine Bommel von der Beratungsgesellschaft Andree Consult stellte den vielen Zuhörern detailliert die Bewertungskriterien für die Grundstückssuche vor. Von der Grundstücksgröße über dessen Lage bis hin zu den Beschaffungskosten wurden die Kriterien für die möglichen Standorte in Lörrach, Schopfheim und Rheinfelden verglichen und gewichtet.

Zur Sprache kam auch die Trinkwasserproblematik und das noch ausstehende Gutachten für den Standort in Schopfheim. Eine abschließende Bewertung steht noch aus. Der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler machte zudem auf die Herausforderungen der Verkehrsinfrastruktur am möglichen Standort in Lörrach aufmerksam. Auch wenn es politische Pläne für eine umfassende Veränderung des dortigen Verkehrsknotens und eine Verbesserung des S-Bahn-Verkehrs gebe, so seien diese nicht in die aktuelle Bewertung mit eingeflossen. Dennoch sei der Standort Lörrach zum derzeitigen Standpunkt an der Spitze der Bewertungsmatrix, so Bommel.

Allerdings fehlten nach wie vor einige Auskünfte der Städte und weitere Gutachten seien geplant, bevor eine Tendenzentscheidung des Kreistages im März anstehe. Landrätin Marion Dammann betonte, dass die Bewertungsmatrix noch nicht endgültig sei und unter anderem die Bürger- und Mitarbeitermeinungen im Rahmen der Infoveranstaltungen einbezogen würden. Zudem sei die Bewertung nicht abschließend, sondern solle nur als Entscheidungshilfe für die Kreisräte dienen.

Oberbürgermeister Jörg Lutz zeigte sich erfreut, dass der Lörracher Standort vorne liegt. „Wir müssen uns fragen, für wen wir die Klinik bauen“, sagte Lutz. Dies seien die Menschen im Landkreis Lörrach, ob als Patienten, Besucher oder Mitarbeiter der Klinik. Daher sei das wichtigste Kriterium auch die Erreichbarkeit. Hier liege der Standort im Entenbad klar vor Schopfheim und Rheinfelden, weil Lörrach an der Verbindung der vier großen Räume im Landkreis liege.

Auch historisch sei es kein Zufall, dass sich Lörrach zur größten Stadt im Landkreis entwickelt habe und sich die größten Kliniken dort angesiedelt hätten. Der Standort biete ein gutes Angebot für alle und man werde weiter für diesen kämpfen.

In der folgenden Fragerunde wurden Bedenken, aber auch grundlegende Kritik geäußert. Gefragt wurde unter anderem nach den Baukosten. Auch wenn die im Landkreis in den letzten Jahren stetig gestiegen seien, seien die veranschlagten 240 Millionen Euro für das neue Zentralklinikum nach wie vor realistisch, weil der Landkreis als Bauträger unter anderem an günstigere Kredite komme als private Antragsteller, so Dammann.

Zur Sprache kamen unter anderem die Pläne für eine bessere S-Bahn Anbindung für den Standort Entenbad. Dammann betonte, dass dies in die Bewertung eingeflossen sei und zu Abschlägen für Lörrach geführt habe. Oberbürgermeister Lutz zeigte sich überzeugt, dass alle Interesse an einer Verbesserung der S-Bahn hätten. Kritisch gesehen wurde, dass der Standort Lörrach bislang nur zu 70 Prozent in öffentlicher Hand sei. Bürger zeigen Interesse an vielen Details Lutz bestätigte, dass ein Risiko bestehen bleibe, dass einer der Eigentümer nicht verkaufen werde. Jedoch hätten bislang alle Eigentümer Verkaufsbereitschaft signalisiert und er sei daher optimistisch. Auch die Erreichbarkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war ein Thema.

Der Geschäftsführer der Lörracher Kreiskliniken, Armin Müller, betonte die Bedeutung eines kurzen Arbeitsweges. Dieses Kriterium sei bereits mit in die Bewertung eingeflossen, eventuell jedoch müsse man sich noch einmal Gedanken über dessen Gewichtung machen. Zum Abschluss betonte Landrätin Marion Dammann noch einmal, dass die derzeitigen Bewertungen in den kommenden Wochen immer wieder angepasst werden sollen und noch nicht endgültig seien. Sie sei überzeugt, dass sich die drei Städte auch weiterhin für den jeweiligen Standort anstrengen werden.