Lörrach Klimawandel macht Bäumen in Lörrach zu schaffen

Klimawandel macht Bäumen in Lörrach zu schaffen

Die Platane hat als Stadtbaum ausgedient. Kontrolle und Ersatzpflanzungen sind teuer.

Das große Thema Klimawandel beschäftigt die Stadt Lörrach auch bei den kleinen Dingen des Alltags. So ist die Pflege der Straßenbäume längst keine Routine mehr, sondern eine Wissenschaft für sich. Denn wenn das Stadtbild dauerhaft grün bleiben soll, dann müssen die Stadtgärtner Bäume pflanzen, die sich den veränderten klimatischen Bedingungen anpassen. Auf lange Sicht gesehen, wird die vertraute Platane seltener werden, dafür machen die Lörracher innigere Bekanntschaft mit dem Europäischen Zürgelbaum.

„Bis vor wenigen Jahren hielt man die Platane für einen idealen Straßenbaum“, sagt Bürgermeister Michael Wilke, in dessen Ressort die Stadtgärtnerei und die Pflege öffentlicher Plätze fallen. Die Platane kommt aus dem Süden, sie verträgt Wärme und braucht nicht allzuviel Feuchtigkeit – dachte man auch in Lörrach. Doch zwischenzeitlich setzen Schädlinge dieser im Stadtgebiet sehr zahlreich vertretenen Art zu. Mittlerweile ist klar, dass die Platane nicht „der Baum der Zukunft“ ist, wie Wilke sagt. Auf dem Marktplatz werde dieser Wandel derzeit sehr kostenintensiv durchexerziert. Dort standen die Platanen zu dicht, was sie anfällig machte für Krankheiten. Einem Gesamtkonzept folgend wurden die geschädigten Bäume entfernt, die Standorte reduziert und teilweise neu bepflanzt.

Weil auch die Baumscheiben vergrößert wurden, war auf dem Platz teilweise eine neue Pflasterung erforderlich. Ein solcher Domino-Effekt ist typisch für die Folgen des Klimawandels. Deutlich längere Hitzeperioden und auch der geringere Gesamtjahresniederschlag wirken sich negativ auf die Bäume aus. Krankheiten sowie Insekten- und Pilzbefall sind die Folge. Ein weiterer Faktor sind die zunehmend milderen Winter, die die Schadinsekten weniger stark dezimieren. Eine Gefahr für den städtischen Baumbestand stellt auch eine zu geringe Biodiversität in der Stadt dar. Eine höhere Durchmischung verschiedener Baumarten verringert das Risiko, bei einem Absterben einer Baumart kahle Straßenzüge zu bekommen.

Lörrach steht mit diesen Problemen nicht allein da. Seit vielen Jahren setzt sich unter anderem die Gartenamtsleiter-Konferenz (GALK) des Städtetages mit diesen Problemen auseinander. In vielen Testreihen und Langzeitprojekten wird versucht, Bäume zu finden, die den klimatischen Veränderungen gewachsen sind. Die Ergebnisse werden regelmäßig in der so genannten „GALK-Liste“ veröffentlicht, die auch dem Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach als Grundlage für die Artenauswahl dient.

Einige Beispiele für neue Baumarten, die im städtischen Grün Einzug finden, sind der Europäische Zürgelbaum, die Purpurerle, der Gewöhnliche Judasbaum, die Kornelkirsche, der Amberbaum, die Hopfenbuche und der Faulbaum. So wurden an der Brombacher und der Wiesentalstraße nach dem Sturm im Jahr 2014 einige der zerstörten Platanen durch den Zürgelbaum ersetzt. Ein weiteres Beispiel für die Probleme mit hergebrachten Baumarten ist die Esche, sowohl im Forst als auch im städtischen Bereich. Das durch einen Pilz verursachte Absterben der jungen Triebspitzen führt nach kurzer Zeit zum Absterben des gesamten Baumes. Zu befürchten ist, dass die Esche, ähnlich wie die Ulmen in den 1970er Jahren, aus Städten und Wäldern verschwinden wird.

Um den Herausforderungen der Zukunft für das städtische Grün adäquat begegnen zu können, wird in Lörrach auf eine hohe Biodiversität gesetzt. Anhand der GALK-Liste und den Forschungsergebnissen diverser Institute müssen die optimalen Bäume für den jeweiligen Standort gesucht und gefunden werden. Dabei wird das Prädikat „heimische Baumart“ nicht mehr eine prioritäre Rolle spielen können, um das Grün in der Stadt auch für kommende Generationen zu erhalten, heißt es in einem Sachstandsbericht der Stadtverwaltung. Dort wo es möglich ist, werde die Stadt auch weiterhin einheimische Bäume pflanzen.