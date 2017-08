Lörrach Kindergastroskop dringend gebraucht

Spende der Stiftung Kinderhilfe St. Elisabeth legt Grundstock für Anschaffung der Kinderklinik.

Eine gebürtige Lörracherin, die nach Angaben ihres Umfeldes „schon immer ein Herz für Kinder“ hatte, vererbte 2014 dem Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach („Eli“) einen Teil ihres Vermögens. Zu Lebzeiten habe es wohl Überlegungen gegeben, ihr Erbe einer Stiftung zuzuführen, schreibt das Krankenhaus in einer Mitteilung.

Nach eingehender Beratung schien dem „Eli“ die Gründung einer klassischen Stiftung, bei der jährlich nur die Kapitalerträge des Stiftungsvermögens ausgeschüttet werden, den eigentlichen Zweck, der Kinderklinik zugute zu kommen, nicht erfüllen zu können. Deshalb lag die Gründung einer Verbrauchsstiftung nahe. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass neben Kapitalerträgen auch das Stiftungsvermögen für den Stiftungszweck eingesetzt wird.

Die Stiftung heißt „Stiftung Kinderhilfe St. Elisabeth Lörrach – eine Chance für kranke Kinder“. Sie wird als Sondervermögen unter dem Dach des St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach geführt. Das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin hat sich mit dieser Stiftung zum Ziel gesetzt, schwere Erkrankungen bei Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen frühzeitig zu erkennen und effektiv zu behandeln. Besonderer Wert wird auf eine schonende Diagnostik gelegt. Dies umfasst insbesondere schwere Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen wie Stoffwechselstörungen, lebensbedrohende Infektionen oder Erkrankungen von Frühgeborenen sowie die Erkennung von Krebsleiden bei Kindern und Jugendlichen.

Auch die kinderchirurgische Versorgung bedürfe spezieller Kenntnisse und Fähigkeiten, die das „Eli“ bewahren und weiterentwickeln will, weil Kinder eben keine kleinen Erwachsenen seien. So hat etwa die operative Behandlung von angeborenen Fehlbildungen Auswirkung auf das gesamte Leben des Kindes. Neben den körperlichen Störungen werden auch psychische Störungen behandelt. Diese gehören, gerade in den sensiblen Entwicklungsphasen der Kindheit und Jugend, inzwischen zu den häufigsten Erkrankungen. Die Stiftung ist darauf ausgelegt, weitere Zustiftungen zu erhalten. Jährlich entscheidet der Stiftungsbeirat über den Zweck der Ausschüttung, diese darf maximal ein Zehntel des bestehenden Stiftungsvermögens betragen, zusätzliche Spenden dürfen direkt verwendet werden.

Die Mitglieder des Stiftungsrates und des Beirates sind ehrenamtlich tätig und weisen eine besondere Fachkompetenz und Erfahrung auf. Der Stiftungsrat wird durch den Beirat unterstützt mit Günter Amann, Hansjoachim Harrer, Hanspeter Hüttlin, Markus Mayer, Professor Theodor Sproll und Markus Welte.

Bei der diesjährigen Beiratssitzung beschloss der Stiftungsbeirat, 10 000 Euro auszuschütten. Dieser Betrag wird dem St. Elisabethen-Krankenhaus zur Unterstützung bei der Anschaffung eines speziellen Kindergastroskops zur Verfügung gestellt. Am „Eli“ ist Holger Balke tätig, Kinderarzt mit Schwerpunkt Kindergastroenterologie, das heißt ein Spezialist für Magen-/Darmerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.

Er freue sich, dass nun ein besonders kleines Gastroskop in Aussicht ist. In der Diagnostik von Magen- und Darmerkrankungen seien endoskopische Untersuchungen manchmal unerlässlich und gerade bei sehr kleinen Kindern und Säuglingen wird hierzu ein speziell kleines Kindergastroskop benötigt. Davon profitierten insbesondere Kinder mit wiederkehrendem Erbrechen, Zöliakie (Glutenunverträglichkeit), Entzündungen der Speiseröhre zum Beispiel bei Reflux oder auch Kinder, die bereits im Alter von wenigen Tagen oder Monaten an Magen oder Darm operiert werden mussten.

Ein Kindergastroskop kostet circa 30 000 Euro, merkt Heike Roese-Koerner, stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates, an. Mit dem Stiftungsgeld und weiteren 10 000 Euro, mit denen sich das St. Elisabethen-Krankenhaus an der Anschaffung beteiligt, ist ein großer Teil der Kosten gedeckt. Heike Roese-Koerner hofft, dass durch Spenden an die Stiftung die noch fehlenden 10 000 Euro zusammen kommen, damit das „Eli“ das dringend benötigte Untersuchungsgerät bald anschaffen kann, um eine wohnortnahe Versorgung der kleinen Patientinnen und Patienten sicherzustellen.

IBAN DE06 6835 0048 0001 0073 19, BIC SKLODE66 Spendenzweck: Kindergastroskop.