Lörrach/Basel Kinder-Uni liefert Antworten

Die Universität Basel bietet wieder Vorlesungen für Kinder an, um den Nachwuchs mit der Wissenschaft vertraut zu machen.

Basel – Warum müssen wir atmen? Woher weiß ein Computer eigentlich, was er tun muss? Und warum ist Herumtoben für Kinder so wichtig? Antworten auf solche und andere Fragen geben auch 2017 die Professorinnen und Professoren der Kinder-Uni Basel im Mai und Juni.

Zu den Vorlesungen für alle interessierten Acht- bis Zwölf-Jährigen aus der Region kann man sich jetzt anmelden. Erfahrungsgemäß ist die Kinder-Uni frühzeitig ausgebucht. Die Universität Basel bietet auch diesen Frühling wiederum Vorlesungen extra für Kinder an, um ihren jüngsten Nachwuchs mit der Forschung und Wissenschaft vertraut zu machen – 2017 bereits zum 14. Mal. Basel gehört damit zu den ältesten Kinder-Unis der Schweiz. Die Dozierenden werden sich auch diesmal anstrengen, um den Schülerinnen und Schülern ihr Fachwissen verständlich zu vermitteln und ihnen die Lust auf die Forschung zu wecken, lässt die Universität in einer Pressemitteilung wissen.

Die diesjährigen fünf Kinder-Uni-Vorlesungen finden im Mai und Juni in zwei Gruppen statt. So dürfte es im Großen Hörsaal des Zentrums für Lehre und Forschung an der Hebelstraße 20 genug Platz für alle haben. Erwachsene müssen wie immer draußen bleiben. Das Angebot ist kostenlos. Anmelden kann man sich am einfachsten über das Online-Formular. Es geht auch per E-Mail oder Postkarte an: Kinder-Uni Basel, c/o Universität Basel, Kommunikation, Postfach, CH-4001 Basel; jeweils mit Name des Kinds, Geschlecht, Adresse, Jahrgang, Schulhaus, E-Mail-Adresse, gewünschte Gruppe. wwDas Programm sieht dieses Jahr so aus: Der Sportwissenschaftler Lars Donath erklärt zuerst, warum Herumtoben für Kinder so wichtig ist (2.

und 4. Mai), und der Informatikprofessor Helmar Burkhart, woher ein Computer weiß, was er genau tun muss (9. und 11. Mai). Darauf fragt die Psychologin Letizia Gauck, ob es besser ist, schlau oder fleißig zu sein (16. und 18. Mai), und der Medizinprofessor Michael Tamm, warum wir eigentlich atmen müssen (30. Mai und 1. Juni). Und schließlich erzählt Geschichtsprofessorin Caroline Arni, warum Kinder früher in Fabriken arbeiten mussten (6. und 8. Juni).

Die Kinder, die sich angemeldet haben, erhalten vor den Vorlesungen einen Kinder-Uni-Ausweis und einen Vorlesungsschein zum Abstempeln zugeschickt; sie sollten jeweils alle fünf Vorlesungen einer Gruppe besuchen. Unterstützt wird die Kinder-Uni Basel vom Rektorat der Universität Basel, dem Universitätsspital Basel und mehreren Sponsoren.

Informationen im Internet: https://kinderuni.unibas.ch