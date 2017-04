Lörrach Kanalnetz im Stadtgebiet geprüft und saniert. Kamera sucht nach undichten Kanälen

Zur Zeit sind die Innenstadt und Tüllingen dran. Spezialfahrzeuge vor Ort im Einsatz

Lörrach – Der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung saniert noch bis in den Sommer hinein die Abwasserkanäle im Bereich der nordwestlichen Innenstadt sowie in Tüllingen. Die Sanierung geschieht in geschlossener Bauweise, Gräben werden dazu nicht ausgehoben. Allerdings werden Spezialfahrzeuge mit unterschiedlichen Gerätschaften vor Ort im Einsatz sein. Die Eigenkontrollverordnung schreibt vor, dass das Netz der Abwasserkanäle alle zehn Jahre auf Schäden überprüft wird. Aufgrund von Alter oder durch äußeren Druck können Kanäle undicht werden, so dass Abwasser ausläuft und ins Grundwasser gelangen kann.

Die Kanäle werden mit Kameras befahren, die Bilder werden aufgezeichnet und so wird ermittelt, wo etwas getan werden muss. Um nicht alle zehn Jahre alles auf einmal machen zu müssen, hat der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung das Kanalnetz in zehn Pakete unterteilt und kontrolliert jedes Jahr eines davon. Wenn nach zehn Jahren das letzte durch ist, geht es vorne wieder los. Wenn man erkennt, welche Schäden vorhanden sind, wird geplant, wie man vorgeht, erklärt Robert Schäfer, Leiter des Eigenbetriebs.

Wenn es möglich ist, so wie jetzt in der Innenstadt und in Tüllingen, dann wird die Sanierung im so genannten „Schlauchliningverfahren“ erledigt. „Da nimmt man einen Schlauch, der auf einer Rolle aufgewickelt ist, und bringt ihn von Schacht zu Schacht in die bestehende Leitung ein“, erklärt Schäfer. Damit wird von innen eine neue Schicht im Kanal aufgebracht und das Rohr dadurch abgedichtet. Die Schicht wird verfestigt und dann ausgehärtet, zum Beispiel mit UV-Licht. Das hat den Vorteil, dass man keine Gräben ziehen muss, was dieses Verfahren viel preiswerter macht. Der Querschnitt des Rohrs wird durch diese Methode ein bisschen enger, aber das ist nur marginal, erläutert Schäfer.

Vorab bei der Planung wird aber auch eine hydraulische Berechnung angestellt und geschaut, ob das System ausreichend dimensioniert ist oder ob es überlastet ist und angepasst werden muss. Dann muss aufgegraben werden, um die Rohre auszutauschen und durch größere zu ersetzen, wie das vor Kurzem in Brombach geschehen ist.

In der Innenstadt ist man schon weit, hier geht es jetzt an die Nacharbeiten. Im ersten Bauabschnitt erstreckte sich die Kanalsanierung auf die ganze Länge der Spitalstraße, die Binzener-, Ötlinger und Flachslandstraße. Zudem wurde unter der Gretherstraße von Berliner Platz bis Einmündung Nansenstraße, bei der Wölblinstraße 70/72, am Parkschwimmbad und Alten Wasserwerk saniert. Die Anlieger sind vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vorab direkt informiert worden.

Die Arbeiten in Tüllingen folgen zwischen Ende April und Juli unter den Straßen Damenweg, Steghalden und Langackerweg. Beauftragt wurden Spezialfirmen aus Frankfurt am Main und Walddorfhäslach. „Der Bauablauf ist geprägt durch den Einsatz vieler Spezialfahrzeuge, die mit unterschiedlichen Gerätschaften ausgestattet sind. Ein zeitlich versetztes, mehrfaches Anfahren der jeweiligen Baustelle gehört somit zum normalen Bauablauf“, erläutert Robert Schäfer.

Das Schlauchliningverfahren verkürzt die Bauzeit im Vergleich zur offenen Bauweise. Die Dauer der Einsätze beschränkt sich im Wesentlichen auf Stunden oder einzelne Tage, was eine leistungsfähige und ausgetüftelte Logistik erforderlich macht. Die Sanierung in der Innenstadt kostet rund 380 000 Euro, in Tüllingen 200 000 Euro. Die Summen, die jährlich für die Sanierung der Abwasserkanäle aufgewendet werden müssen, schwanken sehr stark, je nachdem, wie viele Schäden entdeckt werden, ob mit Schlauch saniert werden kann oder teure Gräben gegraben werden müssen. Der Eigenbetrieb ist derzeit dabei, die Kosten zusammenzutragen, um festzustellen, was insgesamt für Sanierungen aufgewendet wird. Vor der Sommerpause werden die Zahlen im Betriebsausschuss präsentiert. Finanziert werden die Arbeiten aus dem Haushalt des Eigenbetriebs, der sich aus Kanalbeiträgen und Abwassergebühren speist, die alle anfallenden Kosten decken sollen.