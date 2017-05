Kultur Kabarett: Powerfrau Mama Bavaria wirbelt den Burghof auf

Die bayrische Vorzeige-Kabarettistin Luise Kinseher lässt sich im Lörracher Burghof nicht so leicht aus der Ruhe bringen, auch nicht, als ihr Aufzug-Schwarm nicht anruft. Wie das bayerische Kabarett beim Publikum ankam, lesen Sie hier.

Panik bringt uns nicht weiter, meint Luise Kinseher. "Ruhe bewahren!" ist die Devise der niederbayrischen Vorzeige-Kabarettistin ("Mama Bavaria"). Sie regt sich nicht mehr auf. Stressfrei und entspannt zurückgelehnt, sitzt sie auf der Lörracher Burghofbühne. Kinseher lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Auch nicht, wenn sie im Fahrstuhl stecken bleibt. Schon gar nicht, wenn sie im Lift ihrem Traummann begegnet, ihm ihre Handynummer gibt, und sich in immer neue Erklärungsnöte fantasiert, warum er ewig nicht anruft.

Zwei alte Bekannte von Kinseher sind in ihrem sechsten Soloprogramm noch mit dabei: die Rentnerin Helga im beigen Staubmantel und die beschwipste Mary "aus Bavery" im geblümten Morgenmantel, die auf die Bühne torkelt und lallend die Welt und Einstein erklärt. Zwei Bühnenfiguren, die kleine Auftritte haben und große Themen leicht und witzig verhandeln: Klimawandel, Pflegenotstand und Vorsorge. "Wer früher stirbt, ist kürzer arm", ist die lapidare Einsicht. Die Münchnerin wechselt fix in den Rollenspielen hin und her. Sie sind Kinsehers Alter Ego, wunderbare Figuren, die sie da erfunden hat, mit scharfem Humor, und mit denen sie ein fulminantes Figurenszenario anstellt.

Manchmal zückt Kinseher ihr Handy, süchtig nach Nachrichten, und lässt so ihre frechen Kommentare auf das Publikum los. Stress senkt die Libido rapide, warnt sie und tippt direkt ins Parkett auf einen Zuschauer in der ersten Reihe. Oder sie lästert über eine Kirchen-App mit dem schönen Satz "Wer schneller büßt, hat mehr Zeit zum Sündigen". Das Thema Zeit und Warten zieht sich durchs ganze Programm dieser schlagfertigen und ironischen Powerfrau, die zur Überraschung auch mal singt (einer der besten Momente des Abends).

Zum ruhig Dasitzen, Entspannen und Durchatmen ist das Ganze nicht unbedingt, eher zum Anstrengen der Lachmuskulatur. "Wichtig ist, dass g'lacht wor'n is", meint sie. Passt scho!