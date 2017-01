Lörrach Jugendkulturfestival Basel: Von Jugendlichen für Jugendliche

Seit 20 Jahren bietet das Basler Jugendkulturfestival eine einzigartige Plattform. Anmeldefrist für September läuft

Basel (gra) Selten stehen sich die Akteure auf der Bühne und das Publikum davor so nah: Das Basler Jugendkulturfestival (JKF) ist eine Veranstaltung von Jugendlichen für Jugendliche. Am 1. und 2. September feiert die schweizweit größte Plattform ihrer Art mit der zehnten Ausgabe auf elf Bühnen, mehr als 1500 Mitwirkenden und rund 60 000 Besuchern ihren 20. Geburtstag. Bis 31. März können sich Jugendliche in diversen Sparten online bewerben.

Das JKF geht zurück auf das „Grenzenlos“- Festival von 1997, das jugendlichem Kulturschaffen aus der Region erstmals eine spartenübergreifende Plattform zur Verfügung stellte. Die Fortsetzung unter dem Namen JKF fand im Jahr 2000 in Basel und Freiburg statt. Seit 2003 geht das JKF alle zwei Jahre in der Basler Innenstadt über die Bühnen. Und das stets bei freiem Eintritt. Damit gilt das JKF heute als eines der größten frei zugänglichen Festivals der Schweiz. Längst ist es fester Bestandteil der Basler Kulturlandschaft und in Sachen gendkultur ein wichtiger Ansprechpartner für Behörden.

Es gibt keinen Festivalleiter, der sich ein Programm ausdenkt, und keine Auftritte gegen Gage. Beim JKF machen die Jugendlichen selbst Programm. Bis 31. März können sich junge Kunstschaffende aus den Kantonen der Nordwestschweiz sowie dem angrenzenden Ausland, also dem südlichen Elsass bis Mulhouse und aus Südbaden bis Freiburg, auf der Homepage www.jfk.ch bewerben. Sparten sind Musik (Bands, Orchester, MCs und Solo-Acts), DJ, Literatur (Autoren, Slam-Poeten und andere Geschichtenerzähler), Tanz (Crews, Tanzschulen und Primaballerinas), Sport und Theater.

Für alle Ideen, die in keine Schublade passen, gibt es die Sparte „Freie Projekte“, die bei der Jubiläumsausgabe weiter ausgebaut werden soll.

Open-Air-Bühnen stehen am 1. und 2. September auf Barfüsser-, Münster-, Theater-, Pyramiden- und Elisabethenplatz sowie auf dem Klosterhof. Weitere Auftrittsgelegenheiten bieten Kultureinrichtungen in der direkten Umgebung, mit denen das JKF kooperiert, etwa das Theater, das Literaturhaus, der Bird’s Eye Jazzclub und das Unternehmen Mitte. Insgesamt gibt es im Herbst bei dem zweitägigen Fest der Jugendkultur in der Innenstadt 180 Auftrittsgelegenheiten.

Organisiert wird dieses seit 2003 im zweijährlichen Turnus vom Verein Neues JKF das Festival. Zum Jubiläumsjahr wurden mehrere Posten in dessen Vorstand sowie die Geschäftsstelle neu besetzt. An der Spitze löste Alain Schnetz als Präsident Sebastian Kölliker ab. Neue Geschäftsführerin ist Carole Ackermann.

Die regelmäßigen Wechsel im Team sind Teil des Konzeptes. „Damit wollen wir uns den frischen Blick bewahren und die Nähe zum jungen Zielpublikum behalten“, erklärt Alena Kress, die im JKF-Vorstand für die Kommunikation verantwortlich ist. Die neuen JKF-Macher haben sich bemüht, das Anmeldeverfahren weiter zu vereinfachen. Ziel sei dabei nicht, noch mehr Anmeldungen zu bekommen, erläutert Alain Schnetz. Zuletzt waren es jeweils 300 bis 350 Bewerbungen, von denen aber nur etwas mehr als die Hälfte berücksichtigt werden konnten. Vielmehr soll die Hemmschwelle möglichst niedrig gehalten werden, um auch junge Künstler zu einer Bewerbung zu ermuntern, die bisher noch nie aufgetreten sind. Jurys mit Kennern der jeweiligen Szene wählen nach Bewerbungsschluss unter den Bewerbern der einzelnen Sparten aus.

Beim fehlenden Geld soll dabei keine gute Idee für einen Auftritt scheitern. Das JKF hat sich deshalb mit dem GGG Kulturkick zusammengetan. Die Förderstelle für junge Kulturprojekte habe eigens 10 000 Franken reserviert für Acts beim JKF, berichtete Yves Baumann. Über die Vergabe entscheidet eine mit Vertretern von JKF und GGG besetzte Jury.

