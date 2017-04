Lörrach/Basel Jugendarbeit: Fünf-Sterne-Hotel für Bienen und Co

40 Schüler aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz haben an einem vom Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) geförderten Projekt teilgenommen und sich intensiv mit der Tier- und Pflanzenwelt auseinandergesetzt

Insektenträume sind aus Lehm gemacht, zumindest beim Trinationalen Workshop zum Bau eines Insektenhotels im Tierpark Lange Erlen in Basel. 40 Schüler aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz haben an diesem vom Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) geförderten Projekt teilgenommen und sich intensiv mit der Tier- und Pflanzenwelt auseinandergesetzt. Denn neben den Arbeiten am Insektenhotel gab es auch ein Quiz und eine Tierparkrallye.

Die Schüler sind außer Rand und Band, jeder will dabei sein und mitmachen. Mädchen und Jungen tauchen ihre Hände in Wasser und Lehm. Während die einen Erde aus einem Container in Eimer schaufeln, formen andere Lehmziegel. Unter dem Holzdach, das die Konstruktion vor der Witterung schützen soll, passiert dann zweierlei: Während auf der einen Seite eine Verschalung mit Lehm befüllt und zur Wand gestampft wird, verbauen die Kinder auf der anderen Lehmziegel. Dazwischen werden Häuschen und Formen als Nisthilfen für Insekten eingefügt. An zwei Nachmittagen waren die Schüler von der Lörracher Neumattschule und der Hirzbrunnenschule in Basel mit französischen und Schweizer Schülern im Tierpark Lange Erlen unterwegs, um in zwei Gruppen abwechselnd zu werkeln oder an Quiz und Tierparkrallye von Ruth Nathan (Lehrerin an der Hirzbrunnenschule) teilzunehmen.

In der Werkstatt im Erlebnishof des Tierparks werden unter der Leitung der SAK-Schreiner Rebecca Bühler und Volker Weiss die Nisthilfen zusammengebaut.

In Vorbereitung des Projekts hatte der SAK-Bereich Land und Bau unter der Leitung von Sozialpädagoge und Landschaftsgärtner Rainer Dürr die Häuschen vorbereitet, Schilf geschnitten und einige Löcher vorgebohrt.

Die gemeinnützige Gesellschaft SAK Land & Bau ist eine Beschäftigungsinitiative für Arbeitslose in den Bereichen Bauen, Gartenbau, Landschaftspflege, Naturschutz, Spielplatzbau und Quartiersmanagement, die nun ein trinationales Schülerprojekt begleitete. Zum Workshop konnten die Schüler zwischen elf und 13 Jahren ihre eigenen Nisthilfen herstellen und verbauen. Der Baustoff Lehm ist für die Kinder perfekt. Die Arbeit damit scheint den Mädchen und Jungen Spaß zu machen. Freudig berühren sie die Mischung aus Sand, Schluff und Ton, verteilen sie in den Wandschalen mit den Händen, bevor der Lehm anschließend mit stampfenden Füßen in Form gepresst wird. Acht Meter lang, zwei Meter breit und 1,50 Meter hoch soll die Insektenhotelanlage werden.

Zwei Mädchen tauchen ihre Hände tief ein in einen Eimer voll Wasser und Lehm, um Ziegel zu formen. Am Container entsteht eine kleine Schlacht, die Schüler lachen und scherzen gemeinsam. Auch für die Insekten ist es ein perfekter Ort, nahe der Wiese und direkt an einem Teich, den der Erlenverein im vergangenen Jahr angelegt und eingezäunt hat. „Während der Arbeiten ist gestern schon ein Bewohner eingezogen“, sagt Rainer Dürr. In etwa einer Woche soll die Anlage im Tierpark eingeweiht werden. Neben Edwin Tschopp, dem Geschäftsführer des Erlenvereins, wird mit Jost Müller (WWF-Ortsverein Basel) ein weiterer Unterstützer des Projekts dabei sein.

Die Idee geht auf die Initiative von Jürgen Rausch zurück, Vorsitzender von SAK Land & Bau, sowie auf die Kontakte zum Tierpark Lange Erlen zur Unterstützung des Schäfereiprojekts. Schon bald war ein Workshop geschaffen, der zudem der Begegnung von jungen Menschen aus dem Dreiland dient und deshalb vom TEB gefördert wird.