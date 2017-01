Lörrach Jugend forscht am Phaenovum: Projekte gehen in die heiße Phase

Jugend forscht am Phaenovum: Projekte gehen in die heiße Phase

Jugend forscht am Phaenovum: 25 Arbeiten sind beim Wettbewerb dabei.

Der Schülerwettbewerb Jugend forscht startet in seine neue Runde. Noch bis zum 15. Januar haben die Schüler Zeit, an ihren Projekten zu arbeiten. Dann müssen sie eine 15-seitige Arbeit einreichen, in der sie ihre Vorhaben darlegen, Problematiken skizzieren, Versuche beschreiben und Lösungen präsentieren.

Noch sind die Lörracher Schulen verweist, die Weihnachtsferien haben die Pausenhöfe leergefegt. Einzig im Phaenovum am Campus sucht man vergebens einen freien Saal. Alle Zimmer, vom Keller bis zu den Labors, sind von konzentriert arbeitenden Schülern belegt. „Auch am ersten Januar waren Schüler hier“, sagt die Geschäftsführerin des Schülerforschungszentrums, Helga Martin. „Hätten wir Betten, würden sie auch hier schlafen.“ 25 Projekte haben die jungen Forscher angemeldet. Einige werden wohl noch wegfallen, bis im Februar der Regionalwettbewerb startet. Die Landeswettbewerbe folgen im März, und im Mai findet schließlich der Bundeswettbewerb als Finale statt.

„Die Jugendlichen sind hochmotiviert“, erklärt Martin. „Die Möglichkeit, alleine, selbstbestimmt an einem Thema zu arbeiten und die eigenen Leistungen dann präsentieren zu können, zieht die Schüler an.“ Jugend forscht sei dabei zwar ein Wettbewerb, doch gebe es kein Konkurrenzgefühl zwischen den Jugendlichen. „Wir haben ein gemeinschaftliches Grundgefühl hier“, stellt Martin fest.

Zum ersten Mal schickt das Phaenovum auch zwei Projekte aus dem IT-Bereich ins Rennen. Leander Hartenburg untersucht Gehirnströme beim Lernen. Sein Ziel ist es, die Gehirnströme zu identifizieren, die zum Schreiben dienen. Mit diesen will er ein Programm entwickeln, das es erlauben soll, durch pure Gedankenkraft zu schreiben. Ein Programm, das, so hofft er, zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung zugute kommen soll.

Leo Grossmann arbeitet an einem Fahrradschloss, das per Smartphone gesteuert werden kann. Seine Vision ist, dass damit jeder sein privates Fahrrad zu einem Leihfahrrad machen kann – eine Art Uber-Taxi mit Pedalen. Manche Schüler nehmen schon seit Jahren immer wieder Teil. In anderen Bereichen haben die Schüler schon mehr Erfahrung gesammelt und führen ältere Projekte fort. Ronja Spanke untersucht bereits seit 2012 das Phänomen wandernder Steine. In den vergangenen Jahren beschäftigte sie sich mit riesigen Steinen, die im Death Valley von Zeit zu Zeit von selbst ihren Ort wechseln. Für dieses Jahr hat sie andere Orte gesucht, an dem ein ähnliches Phänomen zu beobachten ist und untersucht nun wandernde Steine in Spanien.

Neben diesem Projekt in den Geo- und Raumwissenschaften hat die Schülerin noch ein zweites zusammen mit Franziska Heitmann. Wie stark die Wiese mit Mikroplastik belastet ist, wollen die beiden 16-Jährigen herausfinden und untersuchen dazu Proben, die sie dem Fluss entnommen haben. Inwieweit das Klärwerk diese Mikroplastikteile herausfiltern kann, hätten sie auch gerne untersucht, doch haben sie dort keine Proben nehmen dürfen, erzählt Franziska.

Bei der Projektauswahl dominieren Themen, die einen praktischen Nutzen versprechen. Konrad Kessel und Finn Münchhoff forschen zum Beispiel an Algen. Ihre Idee ist, einen Algenreaktor zu entwickeln, der möglichst viel CO2 in Biomasse speichern und dieses nach dem Vorbild eines Moores aus der Atmosphäre herausnehmen soll. Das Interesse an dem Thema steht für die beiden im Vordergrund. „Der Wettbewerb ist für uns nur eine Zwischenstation“, sagt Finn. „Nächstes Jahr werden wir weiter forschen und das Thema auch als Seminararbeit verwenden.“

Der Aufwand für Jugend forscht, sei zwar um einiges größer, als der direkte schulische Nutzen, den die Schüler daraus ziehen können, sagt Geschäftsführerin Martin, doch sei das nicht ausschlaggebend. „Die Schüler lernen hier auch, wie sie auftreten und die Projekte präsentieren. Sie entwickeln hier auch ihre Persönlichkeit.“ Und überdies mache sich ein Zertifikat von Jugend forscht im Lebenslauf auch sehr gut.