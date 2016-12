Jugend forscht: Von leuchtenden Würsten und wandernden Steinen

Das Hans-Thoma-Gymnasium schickt im neuen Jahr 25 Projekte zu Jugend forscht. Die Themen stammen aus unterschiedlichen Gebieten, wie der Physik, der Chemie, der Technik, der Mathematik, oder Biologie, aber auch aus den Bereichen Arbeitswelt oder Geo- und Raumwissenschaften. Die jungen Lörracher Forscher arbeiten entweder allein, zu zweit oder zu dritt.

Dabei haben sie eine breite Palette an Themen ausgesucht: Maja Spanke und Maria Stoll wollen beispielsweise herausfinden, warum eine Currywurst unter UV-Licht leuchtet, Ronja Spanke untersucht wandernde Felsblöcke in den USA und in Spanien, Sebastian Bross und Pascal Bürklin untersuchen, ob Kartoffelschalen gegen eine zu hohe Kupferkonzentration helfen können und Angela Maidhof will die antibiotische Wirkung von Lauchgewächsen untersuchen. Noch liegen nur kurze Projektskizzen vor. Im Januar müssen die Teilnehmer dann eine genauere Ausarbeitung ihres Projektes einreichen.

Ab Februar beginnen die Regionalwettbewerbe und Ende Mai findet das Bundesfinale statt. Insgesamt werden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von über einer Million Euro vergeben. Schulen in Lörrach haben in den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreich am Jugend forscht Wettbewerb teilgenommen, 2015 wurde das Hans-Thoma-Gymnasium mit dem Schulpreis für die erfolgreichste Jugend forscht-Schule in Baden-Württemberg ausgezeichnet.

2017 findet der Wettbewerb Jugend forscht zum 52 Mal statt. Für das Jahr wurden mehr als 12 000 Anmeldungen abgegeben – das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Wettbewerbs. Und noch nie haben sich so viele Mädchen bei dem Wettbewerb angemeldet.