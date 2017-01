Lörrach Jubiläumsball der Guggenmusik Tschäddärä

Die Guggenmusik Tschäddärä wird 50 Jahre altKostümvorstellung und Guggenmusiken

Lörrach – Ein Jubiläum ist immer ein Grund zum Feiern und das tun Fasnächtler ja bekanntlich gern. Für die Guggenmusik Tschäddärä – eine der ältesten Guggenmusiken in der Region – steht dieses Jahr der 50. Geburtstag an. Das wird mit einem Jubiläumsball in der Haagener Schlossberghalle gefeiert.

Man kennt sie in Lörrach, sie gehören zu den ältesten Guggenmusiken im Dreiländereck. Die Guggenmusik Tschäddärä (ursprünglich nur mit einem „d“ geschrieben) wurde 1967 gegründet und ist bis heute eine reine Männer-Guggenmusik. Was „Tschäddärä“ bedeutet, weiß man heute nicht mehr so genau, denn Gründungsmitglieder sind altersbedingt keine mehr dabei. „Es könnte vom Scheppern oder Krach machen kommen“, vermutet der Vorsitzende Martin Balzer. Vielleicht ist es auch eine Lautmalerei. Bei der Guggenmusik geht es hin und wieder auch schräg und nicht selten laut zu. Als Waggis, Rugby-Spieler, Hofnarr, Krieger, Pirat und Uncle Sam war die Guggenmusik Tschäddärä schon unterwegs.

Einen besonderen Wiedererkennungswert hat der rote Mantel, der zum Jubiläumskostüm des „Düüfel“ gehört. Dafür ist der Vorstand vor zehn Jahren extra nach Köln gefahren, um den Stoff für den Mantel und die restlichen Teile des Kostüms zu suchen, erinnert sich Martin Balzer. Denn es gab eine genaue Idee, wie das Kostüm und vor allem der flauschige Stoff aussehen sollten. Gefunden haben sie den passenden Stoff in einem kleinen Geschäft und 2014 hat die Guggenmusik in diesem Kostüm vor dem Kölner Dom ein Konzert gegeben. Balzer ist seit 17 Jahren dabei und im zweiten Jahr Kopf der Guggenmusik, auch Tambourmajor war er schon.

Als besonderes Erlebnis ist ihm die Teilnahme an der traditionsreichen Steuben-Parade in New York im Gedächtnis geblieben. 2007 hatte die Narrengilde Lörrach mit einer Delegation daran teilgenommen, darunter ein Teil der Tschäddärä zusammen mit den Trottwarschlurbis. Auch im Central Park hat die Guggenmusik damals gespielt.

Beim Jubiläumsball wird das neue Kostüm präsentiert, das bis dorthin streng geheim bleibt. Als Gastguggenmusiken sind die Nodedaig-Chnädder aus Kandern, die Trottwarschlurbi aus Lörrach und eine Überraschungs-Guggenmusik dabei, außerdem spielt eine Liveband.

der Guggenmusik Tschäddärä am Samstag, 7. Januar, ab 19 Uhr in der Schlossberghalle in Haagen. Restkarten bei Friseur Welzel in der Basler Straße 57, Lörrach und eventuell noch an der Abendkasse.