Lörrach Job- und Bildungsmesse Cult: Das Angebot an Ausstellern ist sehr groß.

Anbieter und Suchende bringt die Job- und Bildungsmesse Cult am Freitag und am Samstag auf dem Messegelände im Freizeitpark Grütt zusammen. Messeleiter Markus Hug zeigt auf, was für eine Berufswahl wichtig ist.

Herr Hug, was raten Sie Ihrer Tochter für die Berufswahl ?

Das Wichtigste ist es, etwas zu finden, das einem Spaß macht. Man muss sich früh orientieren und verschiedene Sachen ausprobieren, um den richtigen Weg zu finden. Man muss sich darüber bewusst werden, welche Stärken man hat. Das Berufsangebot ist mittlerweile so groß, dass junge Leute leicht den Überblick verlieren, was auch legitim ist.

Sie sind Personalleiter von Beruf. Wie erleben Sie in den vergangenen 15 Jahren junge Menschen, die bei Ihnen in der Bankbranche eine Ausbildung beginnen?

Bei denen, die bei uns landen, stelle ich in dieser Zeit keine großen Veränderungen fest, weil wir ja die aussuchen, die zu uns passen und unsere Anforderungen sich nicht sehr verändert haben. Ich stelle aber schon fest, dass man sich nicht mehr nur für ein einziges Berufsbild bewirbt, sondern für völlig verschiedene Berufsrichtungen. Diesen Trend erkenne ich. Die Streuung ist in den vergangenen Jahren definitiv deutlich größer geworden.

Wie sollten Schüler sich vor dem Besuch Ihrer Messe darauf vorbereiten, damit das Angebot sie nicht erschlägt?

Diese Gefahr ist schon recht groß, denn wir haben diesmal 104 Aussteller dabei und 60 bis 70 Unternehmen, die Ausbildungen anbieten. Wir haben mehr als 250 Ausbildungsberufe. Ich empfehle Besuchern, im Hallenplan die Firmen auszusuchen, die sie interessieren und deren Stände zu markieren, damit sie nicht in die Halle kommen und erst einmal gar nicht wissen, was sie wo finden. Außerdem haben wir in unserem Messeverzeichnis alle Ausbildungsberufe aufgeführt. Die sollten Besucher sich durchlesen und sich diese raussuchen, auf die sie gezielt zugehen möchten. Diese Vorgehensweise ist so kurz vor der Messe der beste Rat. Daher ist es so wichtig, eine gewisse Orientierung mitzubringen. Denn sobald Besucher in die Halle kommen, werden sie angesprochen. Das ganze Angebot kann man auch auf unserer Website finden.

Immer mehr Grundschüler gehen auf Gymnasien. Interessiert das, in diesem Jahr erweiterte Angebot mit Handwerksbetrieben überhaupt?

Die Besucherzahl von den Gymnasien weist immer noch viel Potenzial auf. Wir haben hingegen, was Besuche im Klassenverbund angeht, eine hohe Anmeldungsdichte von Werkrealschulen und Realschulen. Das Thema Handwerksberufe interessiert Gymnasiasten tendenziell weniger, aber wir haben über 100 Duale-Hochschul-Studiengänge und viele andere Studiengänge im Angebot. Da findet auch jeder Gymnasiast etwas.

Welchen (Handwerks-)Branchen fehlen denn am meisten Auszubildende?

In der Gastronomie fehlen immer Azubis, aber Bedarf besteht eigentlich querbeet, auch in den Bereichen Sanitär, Heizung, Maler, Schreiner, Maurer. Das stellen wir auch daran fest, dass wir dieses Jahr eine deutlich größere Bandbreite an Handwerksbetrieben als Aussteller dabei haben. Sie haben erkannt, etwas tun zu müssen, um für Nachwuchs zu werben.

Liegen Ihnen Zahlen darüber vor, wie erfolgreich die von Ihnen angebotene Jobbörse funktioniert?

Nein, das haben wir nicht. Das ist ein kleines add on. Ich muss fairerweise sagen, dass jemand, der einen Job sucht, tendenziell eher über die großen Portale geht. Wenn ich hingegen gezielt an die Messe komme, weil ich einen Arbeitsplatz suche, macht die Jobbörse schon Sinn. Denn dann weiß ich, dass da eine Firma ist, die eine Stelle besetzen will. Wir kennzeichnen an der Messe auch jeden Stand eines Betriebs, der eine Stelle aktuell ausgeschrieben hat, mit einem großen Ausrufezeichen. Rückmeldungen bekommen wir aber immer wieder über Ausbildungsplätze, bei denen der Kontakt über uns zustandegekommen ist. Das ist für uns dann eine Bestätigung, dass Angebot und Nachfrage bei uns übereinkommen.

Fragen: mj

Markus Hug (43) hat die Job- und Bildungsmesse Cult in Lörrach 2013 erstmals geleitet. Sie ist die Nachfolgerin der Innovativa, die seit 1989 der Regio-Messe angegliedert war. Cult-Veranstalter ist die mh3 GmbH.Die Messe beim Haagensteg ist am Freitag, von 9 bis 16 Uhr, und am Samstag, von 10 bis 14 Uhr geöffnet.