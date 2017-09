Lörrach Jazztone: Kleiner Club mit großem Namen

Das Programm im Jazztone bedarf einer langfristigen Planung. Über mangelnde Auswahl kann sich der Jazz Club 56 nicht beklagen.

Lörrach (tm) Mit „Jazz à la flute“ und einer ungewöhnlich besetzten Band beginnt nach der Sommerpause am 15. September wieder die Konzertsaison im Jazztone. Weil das Jazztone nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und darüber hinaus ein renommierter Club ist, gibt es jede Menge Anfragen von Musikern, die hier auftreten möchten – weit mehr als der Jazzclub unterbringen kann.

Die Flötistin Isabelle Bodenseh und der Hammond-Organist Thomas Bauser eröffnen mit dem Gitarristen Lorenzo Petrocca und Schlagzeuger Daniel Mudrak die Saison mit dem Sound der 1960er und 1970er Jahre. Am 29. September folgt mit dem „New York Meeting“ eine international besetzte Band mit dem Gitarristen Helmuth Kagerer, dem New Yorker Tenorsaxophonisten Ralph Lalama, dem Franzosen Clement Daldosso am Bass und dem in Paris lebenden Bernd Reiter am Schlagzeug. Lalama spielte in den Bands von Joe Lovano und Woody Herman und ist Solist im Vanguard Jazz Orchestra und in der Carnegie Hall Jazzband. Bedeutende Musiker also, die ins kleine Jazztone am Haagensteg kommen.

„Das Programm ist eine langfristige Planung, die teils mehr als ein Jahr vorab läuft“, erklärt Werner Büche. Er ist Vorsitzender des Jazz Clubs 56 und für das Programm verantwortlich. Oft sind die Gruppen, die im Jazztone spielen, nicht permanent zusammen, viele bedeutende Musiker spielen in mehreren Bands. Das erfordert eine langfristige Planung. An Gruppen, die gerne im Jazztone auftreten würden, mangelt es nicht. Das Jazztone hat einen guten Ruf, zudem gibt es wenig Spielstätten dieser Art. Und es gibt viele Musiker, die schon einmal da gewesen sind, die die Atmosphäre, die Betreuung und das ganze Drumherum im Jazztone toll fanden und gerne wieder kommen würden. „Aber ich sage allen gleich, dass das frühestens nach drei Jahren möglich ist“, stellt Büche fest.

Und dann gibt es Musiker, die noch in einer weiteren Band spielen und vorschlagen, mit dieser zu kommen. „Es gibt eine Riesenfülle von Bands, und alles Musiker, die Qualität haben“, berichtet Büche. Qualität ist ihm wichtig, auch wenn es oft nicht die großen Namen sind, die kommen, denn Stars sind teuer und das Jazztone dafür zu klein. Es freut ihn, dass das Jazztone inzwischen weltweit so einen Namen hat, dass es viele Bands angeboten bekommt, nicht nur aus Europa, auch aus den USA und in jüngster Zeit erstaunlich viele aus Kanada. Oft bekommt Büche auch günstige kurzfristige Angebote, wenn eine Tournee nicht ausgebucht ist.

Kurzfristig ein Konzert einzuschieben ist aber kaum möglich. 25 bis 28 Konzerte veranstaltet das Jazztone im Jahr, da steckt ein großer Aufwand dahinter, und man braucht auch Personal für Kasse, Theke und andere Aufgaben. Und irgendwann ist das Publikum auch gesättigt. Der Jazz Club überlässt die Programmplanung dem Vorsitzenden. Aber es kommen immer wieder Wünsche von den Mitgliedern, die er umzusetzen versucht. So ist er gerade dabei, eine Zigeuner-Jazzband zu engagieren. Büche schaut auch darauf, dass die Bands keine allzu lange Anreise vom vorangehenden Auftritt haben, damit sie beim Konzert nicht müde sind. Seit jeher ist der Freitag im Jazztone der Konzerttag, und auch das macht eine langfristige Planung nötig, denn Freitag und Samstag sind die beliebtesten Konzerttage und haben deshalb auch die teuersten Gagen. Sponsoren zu finden, ist für einen kleinen Club sehr schwierig. Da ist es hilfreich, mit anderen Clubs vernetzt zu sein, und womöglich ergibt sich gerade beim Buchen den Bands eine Zusammenarbeit mit dem Jazzclub Heilbronn, der donnerstags Konzerttag hat.

Im Jazztone geht es am 6. Oktober mit dem Tessiner Trompeter Franco Ambrosetti weiter, am 13. Oktober liefern sich The Toughtest Tenors, zwei Tenorsaxophonisten ein Duell. Tenorsaxophonist Gustl Mayer und der Trompeter Dusko Gojkovic treten am 20. Oktober mit dem Christoph Sänger Trio im Jazztone auf. Am 3. November spielt die Hausband Big Sound Orchestra zusammen mit dem Saxophonisten Matthias Tschopp. Nordischen Jazz gibt es am 10. November mit der Posaunistin Karin Hammar und der Sängerin Kirstin Amparo, am 17. November spielt die holländische Jive- und Swing-Band Jazz Connection. International wird es wieder am 24. November mit den New York All Stars. Am 8. Dezember kommt die Sängerin Audrey Martels, ebenfalls aus New York.