Lörrach Jazz Club 59: Eigene Jazzreihe im Jazztone gibt es nicht

Christian Dietkron und Uli Niedermüller treten mit Lisette Spinnler auf. Axel Rulf ist neu im Vorstand des Jazz Club56.

Lörrach (tm) Mit 27 Live-Konzerten und sechs Schallplattenabenden im Jazztone sowie den Veranstaltungen „Lörrach swingt“ und „Jazz auf der Burg“ hat der Jazz Club 56 auch im vergangenen Jahr wieder ein sehr umfangreiches und hochkarätiges Programm auf die Beine gestellt. Bei der Jahresversammlung des Clubs wurde Axel Rulf als zweiter Vorsitzender neu in das Vorstandsteam gewählt.

So viele Konzerte zu veranstalten, die den Club zu einem Aushängeschild der Stadt mit einer Ausstrahlungskraft weit darüber hinaus machen, erfordert eine Menge Arbeit. Die wurde von den Clubmitgliedern auch geleistet, finanziell unterstützt durch einen Zuschuss von der Stadt Lörrach, der im vergangenen Jahr auf 8000 Euro erhöht wurde, und einem Landeszuschuss über 4000 Euro, wie der erste Vorsitzende Werner Büche berichtete. Dazu kommen Zuwendungen von Sponsoren. Vor allem sind es aber die Mitgliedsbeiträge von 19 000 Euro und die Eintritte von mehr als 22 000 Euro, die den Konzertbetrieb am Laufen halten.



Doch diese beiden Summen reichen nicht aus, denn für Konzerte wurden im vergangenen Jahr 60 000 Euro ausgegeben, wie Kassierer Hermann Schloz berichtete. Insgesamt hatte der Verein Kosten von 89 000 Euro, die Einnahmen lagen knapp 2900 Euro darunter. Das hat auch mit der Anschaffung von neuen Lautsprechern für das Jazztone zu tun. Doch auch in der Zukunft kommen Investitionen auf den Club zu: „Immer häufiger kommen die Musiker ohne oder mit möglichst wenig Gepäck“, berichtete Büche. Dass der Jazzclub ein eigenes Schlagzeug hat, hat sich da längst bewährt, aber auch Bassisten kommen häufig ohne Kontrabass, mal muss ein Vibraphon besorgt werden, außerdem sind die Mikrophone im Jazztone nicht mehr die Besten.

Christian Dietkron und Uli Niedermüller, die bis vor einiger Zeit eine Jazzreihe im Burghof-Foyer organisiert haben, suchten nach einer Möglichkeit, diese an anderer Stelle fortzuführen. Deswegen gab es auch Gespräche mit dem Jazz Club mit dem Ziel, hier eine zusätzliche Jazzreihe zu etablieren. Nach vielen Gesprächen musste dieses Projekt aber beerdigt werden, stellte Werner Büche fest. Dafür wurde nun ein Konzert mit Dietkron und Niedermüller im Jazztone vereinbart. Zusammen mit der Basler Jazzsängerin Lisette Spinnler werden sie am 28. April im Jazztone auftreten.



Im vergangenen Jahr feierte der Jazzclub 56 sein 60-jähriges Bestehen. Auf den ältesten Jazzclub im Ländle wurde nun auch das Haus der Geschichte in Stuttgart aufmerksam, das eine Ausstellung über die 60er Jahre plant. Darin soll auch der Lörracher Jazz Club vertreten sein. Seit 1956 hat der Jazz Club 1067 Konzerte mit 1216 Bands veranstaltet. Das Ergebnis der Wahlen: Vorsitzender Werner Büche, zweiter Vorsitzender Axel Rulf, Kassierer Hermann Schloz, Werbung Iris Philipp, Schriftführer Felix Herrmann, Kassenprüfer Klaus Dieter Krawetz und Helmut Schareck.

Konzerte

20. Januar: Jesse Davis Quartet; 27. Januar: Cleber Alves Quarteto; 3. Februar: Matthias Daneck Trio; 10. Februar: Christoph Neuhaus Quintet (2. Jazzpreisträger 2016); 24. Februar: Ramón Valle Trio; 3. März: Brian Seeger Hammond Trio; 10. März: Bebelaar/Joos/Lenz; 17. März: Don Menza Quartet; 24. März: The Milt Jackson Project.