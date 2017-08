Lörrach Jalousie an einem Wohnhaus fängt Feuer - zwei Personen verletzt

Das Polizeirevier Lörrach hat nach einem Brand in einem Wohnhaus in Lörrach-Stetten die Ermittlungen übernommen.

Am Freitag wurde der Polizei in Lörrach kurz nach 16 Uhr ein Brand im Obermattweg gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Feuer an einer Jalousie im Dachgeschoss des Einfamilienhauses.Die Bewohner - eine 60-jährige Frau und ein 75-jähriger Mann - wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.Die Ursache des Feuers ist noch völlig unklar. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen übernommen.