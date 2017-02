Lörrach Internet: Mobbing gegen Lehrer

An der Theodor-Heuss-Realschule in Lörrach kam es zu einem schweren Fall von Internet-Mobbing

Lörrach (gtr) Zu einem schweren Fall von Internet-Mobbing ist es an der Theodor-Heuss-Realschule (THR) in Lörrach gekommen. Laut eines Elternbriefs, den die Schule vergangene Woche versandte, sei es auf einer öffentlichen Instagram-Seite gegenüber Lehrerinnen und Lehrern der Schule zu Beleidigungen, Verleumdungen und sexistischen Äußerungen gekommen sei: „In einigen Fällen kann man auch von Rufmord sprechen.“ Instagram ist ein Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos. Die Polizei sei informiert, es werde Strafanzeige gestellt. Man werde den Kontakt zu denjenigen Schülerinnen und Schülern suchen, die als Urheber identifiziert werden konnten, und mit ihnen gemeinsame Gespräche führen. Die Schule setze auf gemeinsame Kommunikation und biete viele Hilfssysteme an, um Lösungen in schwierigen Situationen zu finden: „Wir sind sicher, dass es nicht nötig ist, seinen Ärger oder sonstige Gefühle auf diese Art und Weise auszudrücken.“ Gegenüber dieser Zeitung wollte sich die Schulleitung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu den Vorfällen äußern.